Los Premios Juventud 2026: desfile de estrellas en la alfombra roja

El cantante, actor y productor musical estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony y su pareja, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, posan a su llegada a la alfombra roja de la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud, que sale de América y se celebra por primera vez en Europa, este jueves en Marbella (Málaga). El puertorriqueño Farruko también hizo su entrada pero en solitario.
El músico Kendaya llamó la atención con su traje vanguardista.
La presentadora de la gala, Alejandra Espinosa llegó con un conjunto bicolor.
El grupo Morat llegaron puntuales combinados en tonos terracota en trajes sastre.
La presentadora mexicana Karime Pindter.
El creador de contenido español Cry que radica en México es otro de las celebridades que desfiló por la alfombra roja.
La cantante española Melody posó muy radiante con su vestido negro. Melody se hizo famosa en hispanoamérica en su infancia con la canción El Baile del Gorila.
El artista musical Juan Duque destacó por el mensaje de su camiseta, donde aclara que decidió invertir el dinero de un buen traje para lucir en el evento donarlo a las víctimas del terremoto en Colombia.
La cantante venezolana Elena Rose posó con elegancia y sensualidad con su vestido metálico.
El actor y productor malagueño Antonio Banderas cautivó con su presencia y personalidad en la pasarela.
Jomari Goyso, presentador de televisión, estilista de famosos y experto en moda y belleza, a su llegada a la alfombra roja.
La cantante y compositora Annasofia.