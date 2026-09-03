Los Premios Juventud 2026: desfile de estrellas en la alfombra roja

El cantante, actor y productor musical estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony y su pareja, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, posan a su llegada a la alfombra roja de la gala de entrega de la vigésimo tercera edición de los Premios Juventud, que sale de América y se celebra por primera vez en Europa, este jueves en Marbella (Málaga). El puertorriqueño Farruko también hizo su entrada pero en solitario.