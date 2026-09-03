Zonas de Tegucigalpa, SPS y Comayagua que no tendrán luz este viernes 4 de septiembre

En Comayagua, la interrupción del servicio está prevista entre las 8:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Entre las comunidades incluidas aparecen La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, Monteverde, Las Conchas, Pito Solo, Taulabé, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de La Cuesta y Río Bonito, Monte de Dios, Palmichal, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua, Horconcitos, El Mogote y Camalotales, San José de Comayagua, La Pita, El Barquito, La Zompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza, Meámbar, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de La Pimienta, El Sauce, El Pito, Santa Rosita I y II y Río Bonito.