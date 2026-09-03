Zonas de Tegucigalpa, SPS y Comayagua que no tendrán luz este viernes 4 de septiembre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este viernes 4 de septiembre del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, Atlántida y Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
En Atlántida, los cortes afectarán sectores de Tela y el municipio de Arizona, con una interrupción prevista entre las 9:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde. Entre las zonas de Tela que figuran en la programación se encuentran las colonias Venecia, Villas del Carmen, El Edén, Grandt, 15 de Septiembre, Las Lomas y Nuevo Amanecer, además de los barrios El Sauce, El Campo Elvir, Miramar, La Bolsa, El Retiro y La Laguna, Lancetilla, Piedras Gordas, Cedros, Cabeza de Indio, Quebrada de Arena, El Boquete, La Ensenada, Delicias y Triunfo de la Cruz, así como en las residenciales Mar Bella y Florens, Rancho La Fortuna y otras comunidades.
La programación incluye además las aldeas de los kilómetros 4, 7, 8, 12, 16 y 17, Las Palmas, San Martín, 3 de Mayo Cedros, Matas del Atlántico, La Leona, Hicaque, Planes de Hicaque, Planes de Tiburón, Sisama, San Francisco de Saco, Tiburones y Coloradito, entre otras. En el municipio de Arizona, los sectores contemplados son las colonias San Alejo y Brisas de Lean, así como las aldeas Santa María, La Suiza, El Empalme, Hilamo Nuevo, Hilamito, Hilamo Viejo, El Retiro y Mezapa. También figura el sector del desvío de Lean hacia arriba y la colonia El Edén.
En el Distrito Central, la interrupción está programada entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Los sectores incluidos son las residenciales Eucaliptos, Portal del Bosque 1 y 2, Ciudad Nueva, Francisco Morazán, Villas Los Laureles y Los Laureles Real, además de la Universidad Católica, Metropolitan School, La Estancia School y el sector de Texaco Mateo, Estado Mayor Naval, Centro Comercial Paseo Verde, Seminario Mayor Anillo Periférico, Plaza Ciudad Nueva, Bodegas Los Laureles, Planta de Tratamiento Los Laureles y sectores de las colonias 19 de Septiembre, Orocuina, Altos de Los Laureles y Venezuela, El Edén, Kennedy y La Soledad, así como las colonias Norte Fresco, San Francisco, La Fátima y 21 de Febrero, junto con sectores aledaños.
En Comayagua, la interrupción del servicio está prevista entre las 8:30 de la mañana y las 2:30 de la tarde. Entre las comunidades incluidas aparecen La Guama, Panacam, Santa Elena, San Bartolo, Nueva Esperanza, Monteverde, Las Conchas, Pito Solo, Taulabé, San Antonio, El Diviso, Jardines, San José de La Cuesta y Río Bonito, Monte de Dios, Palmichal, La Defensa, El Cerrón, La Misión, Carrizales, La Milenium, La Laguna, El Cedral, El Peñón, Las Peñitas, Terrero Blanco, Ojos de Agua, Horconcitos, El Mogote y Camalotales, San José de Comayagua, La Pita, El Barquito, La Zompopera, Calichito, Los Manzanos, La Puerta, Liquidámbar, Los Anises, Los Llanos, Los Planes, La Enramada, El Carmen, La Esperanza, Meámbar, San Isidro, Buenos Aires, La Pimienta, La Sabana de La Pimienta, El Sauce, El Pito, Santa Rosita I y II y Río Bonito.
En San Pedro Sula, la interrupción está contemplada entre las 8:45 de la mañana y las 2:45 de la tarde. Las zonas incluidas en la programación son Islas del Progreso, residencial Villa Olímpica, colonia Guillén y residencial Villa Hermosa.