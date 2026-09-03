Celulares, computadora y escáneres: hallazgos en Nueva Med, clínica denunciada por LA PRENSA

De acuerdo con la Fiscalía, estos resultados generaban preocupación y temor entre los pacientes, situación que posteriormente era aprovechada para forzar los pagos superiores a los 5,000 lempiras por los dictámenes. Las evidencias decomisadas por la Atic se suman al hecho de que Nueva Med operaba al margen de la ley en el centro comercial capitalino. Las indagaciones de este rotativo confirmaron previamente que el negocio carecía de licencias sanitarias y permisos de operación.