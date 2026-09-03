Giro en caso contra Iván Velásquez, gerente de Koriun: es evaluado en Medicina Forense

El privado de libertad Iván Velásquez Castro fue trasladado al Centro de Ciencias Forenses, donde es sometido a una serie de evaluaciones en el Departamento de Clínica de Evaluación Mental y Psicológica, confirmó Issa Alvarado, portavoz de la institución.
De acuerdo con Alvarado, hasta ahora no se ha determinado qué parte dentro del proceso judicial solicitó las pericias practicadas al procesado. Explicó que este tipo de procedimientos puede ser requerido por un juez o por la defensa, dependiendo de las circunstancias y necesidades de cada causa. Iván Velásquez se desempeñó como gerente de Koriun. Fue detenido el 14 de mayo de 2025 por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic).
La portavoz señaló que cualquier valoración relacionada con el estado mental de una persona y cuyos resultados puedan ser utilizados dentro de un expediente judicial debe estar a cargo de profesionales especializados y autorizados por el Estado. Entre ellos se encuentran los médicos de clínica forense y especialistas en psiquiatría.
Velásquez Castro no fue el único recluso trasladado a las instalaciones forenses. Otro privado de libertad también llegó bajo custodia para someterse a evaluaciones. Alvarado indicó que estos procedimientos forman parte de las labores habituales del Centro de Ciencias Forenses, debido a que diariamente se reciben personas provenientes de diferentes establecimientos penitenciarios para practicarles pericias médicas, psicológicas o físicas solicitadas en procesos judiciales.
Además de las evaluaciones clínicas, el Centro de Ciencias Forenses cuenta con laboratorios destinados a diferentes especialidades de la investigación científica. En estos espacios se realizan, entre otros procedimientos, la recolección y análisis de muestras para estudios de ADN, así como otras pruebas solicitadas por las autoridades competentes.
Concluidas las valoraciones, los especialistas deben elaborar los respectivos dictámenes periciales. Estos informes son remitidos a la autoridad o parte que haya solicitado los estudios y al juez que conoce el proceso, según corresponda.
Alvarado enfatizó que la información obtenida mediante estas pericias tiene carácter confidencial y que sus resultados no son de acceso público, sino que únicamente pueden ser conocidos por las partes debidamente autorizadas dentro del expediente judicial.
Mientras tanto, las autoridades están a la espera de que concluyan las evaluaciones practicadas a Velásquez Castro. Una vez emitidos los informes, serán incorporados al proceso correspondiente y quedarán a disposición de las autoridades judiciales para que determinen las actuaciones que procedan conforme a los resultados de los especialistas.