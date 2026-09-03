Hoy son Los Premios Juventud: dónde verlos y a qué hora

La gala de los Premios Juventud, que aterriza en Europa por primera vez en sus más de dos décadas de historia, tendrá lugar este jueves en Marbella, en el sur de España, como una gran celebración de la música y la cultura latina, con más de 200 nominados en 50 categorías para reconocer el talento hispano.
Los premios, que han tenido diversos escenarios a lo largo de su historia, como Los Ángeles, Miami y Houston, en Estados Unidos, o Panamá, dan este año el salto por primera vez a España como puente con América, gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella. La primera edición europea reunirá en Starlite Marbella a más de 250 artistas invitados y alrededor de 25 actuaciones en directo, además de algunos de los creadores de contenido más relevantes del mundo hispano.
El cantante mexicano Carín León lidera esta edición con nueve nominaciones. Ganó en la categoría Mi Track favorito por su colaboración con Alejandro Fernández, Me está doliendo. Le siguen, con siete candidaturas cada uno, el colombiano Beéle, la puertorriqueña Kany García y su compatriota Rauw Alejandro. Con seis nominaciones aparecen Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.
La gala se distribuirá en más de 150 países e incorporará nuevas audiencias en Europa, Asia y África. Entre los artistas confirmados para actuar en la gala se encuentran Marc Anthony, Quevedo, Morat, Manuel Carrasco, Camilo, Ana Mena, Yandel, Wisin, Christian Nodal, Ángela Aguilar, Farruko y La Oreja de Van Gogh.En total habrá 50 categorías, que reconocen a artistas de la música, la televisión, el streaming, los creadores de contenido y la cultura pop.
Entre los galardones que se entregarán está el denominado “Agente de Cambio”, que se concede a personas que realizan acciones en beneficio de su entorno. En esta edición, los premiados serán Antonio Banderas, La Oreja de Van Gogh, Marc Anthony y Yandel.Además, el PJ Fest, que engloba estos premios, tendrá continuidad después de la gala con las actuaciones de Wisin y Manuel Carrasco en Starlite los días 4 y 5 de septiembre, respectivamente.
La alfombra azul de Los Premios Juventud 2026 se transmitirá en Honduras este 3 de septiembre a partir de las 5:00 p. m. por Televicentro en el programa El Hilo. La Gala de Premiación será a las 6:00 p. m. por Canal 5. Premios Juventud Lounge, 6:00 p. m. por la app y sitio web de Televicentro.
En horas de la mañana en Honduras, se realizaron ya las primeras premiaciones. Destacan las siguientes: Mejor Tour, siendo el triunfador Bad Bunny.
Bizarrap se llevó la estatuilla a mejor productor del año.
Pinky Promise de la mexicana creadora y conductora Karla Díaz ganó en la categoría de Podcast del año.
A mejor canción Dembow el premio fue para Saca Punta interpretada por Arlene MC, Alofoke Music, Jey One & La Más Doll.