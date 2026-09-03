Hoy son Los Premios Juventud: dónde verlos y a qué hora

Los premios, que han tenido diversos escenarios a lo largo de su historia, como Los Ángeles, Miami y Houston, en Estados Unidos, o Panamá, dan este año el salto por primera vez a España como puente con América, gracias a la alianza de los organizadores, TelevisaUnivision, con Starlite Marbella. La primera edición europea reunirá en Starlite Marbella a más de 250 artistas invitados y alrededor de 25 actuaciones en directo, además de algunos de los creadores de contenido más relevantes del mundo hispano.