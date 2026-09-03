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Los últimos minutos con vida de la querida enfermera Reina Pérez en Yarumela

Reina Pérez, enfermera del Hospital de La Paz, fue encontrada sin vida en el interior de un expendio de bebidas alcohólicas en Yarumela. Así fue la inesperada partida

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 11:28 -
  • Redacción La Prensa
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La comunidad de Yarumela, en el departamento de La Paz, que se encuentra celebrando su feria patronal, permanece consternada por la inesperada muerte de Reina Lizeth Pérez Torres, una enfermera reconocida y querida por quienes compartieron con ella en su vida personal y laboral.

 Foto: redes sociales
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Reina se desempeñaba como enfermera en el Hospital de La Paz y residía en Yarumela, donde su repentina partida ha provocado numerosas muestras de pesar entre familiares, amigos y vecinos.

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La noticia del fallecimiento de Reina Pérez se reveló el miércoles 2 de septiembre, luego de que fuera encontrada sin signos vitales en el interior de un negocio de bebidas alcohólicas, donde vivió sus últimos minutos con vida.

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De manera preliminar, se manejó que Reina Pérez habría sufrido un paro cardíaco fulminante. No obstante, esta versión aún deberá ser confirmada mediante las investigaciones y los análisis médico-forenses correspondientes.

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Tras conocerse el hecho, agentes de la Policía Nacional llegaron al establecimiento y procedieron a asegurar la escena mientras se esperaba la intervención de las autoridades competentes.

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Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó hacia la morgue capitalina para practicarle la autopsia médico-legal, procedimiento que permitirá establecer científicamente la causa y manera de su muerte.

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Las autoridades indicaron que, una vez concluidos los procedimientos correspondientes, los restos de la enfermera serán entregados a sus familiares para que puedan realizar las honras fúnebres.

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La inesperada muerte de Reina también generó reacciones de solidaridad en Yarumela. Reyna Maradiaga expresó en redes sociales el pesar de la comunidad y destacó el impacto que dejó la partida de la joven enfermera.

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“Hoy Yarumela está de luto. La noticia de la inesperada partida física de Reina Lizeth Pérez Torres (Reinita), ha dejado profundamente consternado a todo nuestro pueblo”, escribió Maradiaga en Facebook.

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En su mensaje, agregó que la muerte de Reina fue tan repentina que resulta difícil para sus allegados asimilar que ya no estará entre ellos. También pidió fortaleza y consuelo para la familia durante este momento de dolor.

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Reina mantenía además presencia en redes sociales, donde contaba con más de mil seguidores que interactuaban con sus fotografías y publicaciones. En su última publicación compartió un video elaborado con inteligencia artificial en el que aparecía con un traje de estilo árabe y color amarillo.

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“Lista para la feria de Yarumela”, escribió Reina junto al video. Mientras las autoridades avanzan con los procedimientos para determinar qué ocurrió, la comunidad se prepara para poder llevar a cabo el sepelio.

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