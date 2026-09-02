Revelan detalles del asesinato de la infante de Marina Waldina Mejía: ¿Qué se sabe?

Por tratarse de una muerte violenta, el cuerpo de Waldina fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicó la autopsia médico-legal y posteriormente quedó a disposición de sus familiares. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado de personas detenidas ni ha atribuido responsabilidad a la persona que acompañaba a la joven. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del crimen.