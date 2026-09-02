Revelan detalles del asesinato de la infante de Marina Waldina Mejía: ¿Qué se sabe?

Waldina Mejía Valle Arzú, de 23 años e infante de Marina de la Fuerza Naval de Honduras, murió el martes 1 de septiembre luego de ser atacada a balazos la noche del lunes en el sector de Nueva Aldea, cerca de Los Laureles, en Tegucigalpa. La Policía Nacional investiga el crimen y descartó que el móvil haya sido el robo de su motocicleta.
La joven, originaria de Tela, Atlántida, había salido de las instalaciones de la Fuerza Naval alrededor de las 5:00 de la tarde del lunes. De acuerdo con Wilber Mayes, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, una persona llegó en una motocicleta para recogerla, aunque las autoridades no han revelado su identidad.
Horas después, cerca de las 11:00 de la noche, Waldina resultó herida de bala en el abdomen en un sector cercano a Mateo. Tras ser herida, la joven pidió auxilio y fue trasladada de emergencia por elementos del Cuerpo de Bomberos hacia el Hospital Escuela.
La integrante de la Fuerza Naval ingresó al centro hospitalario en estado delicado debido a las heridas provocadas por el arma de fuego. Pese a la atención médica recibida, su condición no logró estabilizarse y murió alrededor de la 1:00 de la tarde del martes 1 de septiembre, según informó la Policía Nacional.
Tras confirmarse su fallecimiento, las Fuerzas Armadas de Honduras emitieron un acuerdo de duelo por la muerte de la joven, a quien identificaron como Infante de Marina Waldina Mejía Valle Arzú. Su muerte provocó consternación entre familiares, allegados y miembros de la institución militar.
Una de las primeras versiones sobre el caso señalaba que Waldina habría sido atacada durante un intento de asalto para despojarla de su motocicleta. Sin embargo, esta hipótesis fue descartada por la Policía Nacional, debido a que la joven no conducía la motocicleta cuando salió de la Base Naval.
Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente un móvil concreto del ataque. La Policía indicó que las investigaciones continúan para determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a la salida de Waldina de las instalaciones militares y quiénes participaron en su muerte.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) conformó tres equipos multidisciplinarios para esclarecer el crimen, identificar y localizar a los responsables. Las diligencias se desarrollan bajo el direccionamiento técnico y jurídico de la Fiscalía.
Uno de los equipos se trasladó a la Base Naval para entrevistar a las personas que estuvieron en las instalaciones y obtener información sobre los últimos momentos de la joven antes de que saliera. Los investigadores también buscan identificar y entrevistar a la persona que la acompañó al abandonar el lugar.
Además, las autoridades trabajan en la reconstrucción de la ruta que siguió la motocicleta desde que Waldina salió de la Base Naval hasta el sector donde fue encontrada herida. Para ello, investigadores revisan información de cámaras del Sistema Nacional de Emergencias 911 y toman declaraciones a familiares, compañeros y socorristas que participaron en su traslado.
Por tratarse de una muerte violenta, el cuerpo de Waldina fue trasladado a la morgue del Ministerio Público, donde se le practicó la autopsia médico-legal y posteriormente quedó a disposición de sus familiares. Hasta el momento, la Policía Nacional no ha informado de personas detenidas ni ha atribuido responsabilidad a la persona que acompañaba a la joven. La investigación continúa abierta para esclarecer las circunstancias exactas del crimen.