Hombre mata a disparos a su esposa e hijo en plena calle

Un doble crimen ocurrido en el distrito de Santa Anita, al este de Lima, ha conmocionado a la comunidad luego de que un hombre de 43 años presuntamente asesinara a su esposa y a uno de sus hijos durante un episodio de violencia familiar.
Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la Cooperativa Santa Rosa de Quives. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, identificado como Giuseppe Leonardi Vargas, habría iniciado una discusión con integrantes de su familia cuando regresaban de una ceremonia por Santa Rosa de Lima.
Durante el altercado, el agresor habría utilizado un arma de fuego para atacar a su esposa, Karina Gutiérrez Hidalgo, de 49 años, y a su hijo Giuseppe Augusto Leonardi Gutiérrez, de 22 años.
La mujer murió en el lugar, mientras que el joven fue trasladado de emergencia a un centro hospitalario, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.
Uno de los elementos que ha generado mayor impacto en el caso es la presencia de una hija de la pareja, de 17 años, quien logró escapar durante el ataque.
Tras el doble asesinato, el sospechoso se refugió en su vivienda, ubicada cerca del lugar de los hechos. Agentes de la Policía Nacional del Perú y personal de serenazgo acudieron al inmueble y consiguieron detenerlo.
Durante la intervención también fue localizada el arma de fuego que presuntamente habría sido utilizada en el ataque.
Las investigaciones también buscan determinar si existían antecedentes de violencia dentro del entorno familiar. Reportes sobre el caso señalan que el hombre había sido denunciado previamente por presunta violencia psicológica. Asimismo, años atrás habría sido señalado por amenazas con un arma de fuego contra una vecina y su hija.
La Fiscalía abrió una investigación preliminar contra el detenido por los presuntos delitos de feminicidio y parricidio. Entre las diligencias se encuentran la recopilación de testimonios, diversas pericias y una entrevista especializada a la adolescente sobreviviente.
El caso ha generado preocupación entre los vecinos de Santa Anita y vuelve a poner en evidencia la gravedad de la violencia dentro del entorno familiar. Las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas del crimen y las responsabilidades penales del detenido.