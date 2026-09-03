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Muere querida actriz de Disney

El repentino fallecimiento de la querid actriz ha causado dolor en quienes han seguido su carrera a lo largo de los años

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 10:06 -
  • Redacción La Prensa
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La intérprete estadounidense falleció el 1 de septiembre, según confirmó en redes sociales su agencia de representación, Alexanders Talent Management, tras más de dos décadas de trayectoria en cine y televisión.
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La actriz Carla Jeffery, conocida por dar vida a Bree en la exitosa saga de películas Zombies de Disney y por participar en ficciones juveniles como iCarly, murió el 1 de septiembre de 2026 a los 33 años, según informó su agencia de representación, Alexanders Talent Management, a través de sus redes sociales.
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"Con profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien partió el 1 de septiembre de 2026, con tan solo 33 años", lamentó la agencia.

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"Carla se unió a nuestra familia a la edad de 12 años. Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa podía iluminar cualquier lugar", añadieron.
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Su papel más destacado llegó con la película de Disney Zombies, donde interpretó a la animadora Bree, el interés romántico de Bonzo (un estudiante zombi) y la leal mejor amiga de Addison, la protagonista.
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Jeffery repitió este personaje a lo largo de toda la trilogía y le prestó su voz en la serie animada de la franquicia.
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A lo largo de su carrera televisiva, también formó parte del elenco de títulos como ¡Buena suerte, Charlie!, Shake It Up e iCarly, donde protagonizó una recordada escena junto al personaje de Gibby bailando sobre una mesa en un restaurante.
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El comunicado de la agencia concluía así: "Nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla durante este momento devastador. Pedimos respetuosamente que se honre su privacidad mientras atraviesan el duelo por esta pérdida inimaginable. Descansa en paz y belleza, Carla. Tu luz nunca será olvidada".
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Uno de sus trabajos más recientes como actriz fue en la serie de pódcast Asanté, que narra la historia del personaje homónimo, sus dilemas vitales y el desafío que supone alcanzar la mayoría de edad.
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Su partida ha causado doler en sus fanáticos quienes aseguran que siempre la recordarán con alegría.
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