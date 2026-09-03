Ángela Aguilar confiesa que le dan pena sus declaraciones del pasado

Ángela Aguilar abrió su corazón durante una conversación con el periodista y amigo Jomari Goyso, con quien habló sobre algunos de los retos que ha enfrentado a lo largo de su trayectoria, particularmente por haber crecido bajo el peso de uno de los apellidos más reconocidos de la música mexicana.
La cantante recordó que desde muy pequeña, su padre, Pepe Aguilar, le enseñó a tener un profundo respeto por el apellido y por el trabajo que implica dedicarse a la música. Sin embargo, reconoció que esa responsabilidad no siempre fue fácil de llevar y que, durante su adolescencia, llegó a cometer errores y hacer declaraciones de las que actualmente se siente avergonzada.
“Sentí una responsabilidad que muchas veces no pude cumplir y muchas veces por niña dije cosas equivocadas y ahorita veo entrevistas y me da pena”, habría reflexionado la intérprete.
Ángela Águilar explicó que uno de los aspectos más complicados de crecer como figura pública fue hacerlo frente a las cámaras y junto con el público, pues sus seguidores pudieron verla durante diferentes etapas de su vida, incluyendo momentos en los que reconoce haber sido inconsciente o incluso arrogante.
“Lo que fue difícil para mí fue como crecer con el público, porque me vieron en todas las etapas, en las más estúpidas que tuve, en las más inconscientes, en las más arrogantes. Yo siento que me vi de muchas formas, me expuse y creo que eso es lo más difícil”, expresó.
La cantante también destacó que, mientras una persona atraviesa la adolescencia, es normal equivocarse y aprender de esas experiencias; sin embargo, para alguien que vive bajo los reflectores, esos errores pueden permanecer durante años.
“Ahora equivócate en toda Latinoamérica y que no te lo dejen descansar jamás”, señaló durante la charla.
Actualmente, Ángela Aguilar también se encuentra en el centro de la atención por su relación con Christian Nodal.
La pareja ha protagonizado una relación polémica desde sus inicios y ha enfrentado numerosas críticas en redes sociales, especialmente por la rapidez con la que hicieron pública su relación y por la boda secreta que celebraron.
Aunque su matrimonio ha estado rodeado de especulaciones, ambos han continuado mostrando públicamente su amor y, pese a que su celebración religiosa ha sido pospuesta en varias ocasiones, han dejado ver que se encuentran felices juntos. Durante la conversación, Ángela Aguilar también compartió algunos de sus deseos personales para esta etapa de su vida ser mamá y vivir una vida normal.