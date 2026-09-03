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Carla Jeffery, actriz de “Zombies”, fallece a los 33 años

Carla Jeffery, conocida por interpretar a Bree en “Zombies”, falleció a los 33 años. Su muerte fue confirmada en Instagram.

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 09:45 -
  • Redacción web
Carla Jeffery, actriz de “Zombies”, fallece a los 33 años

Carla Jeffery interpretó a la animadora Bree en las películas “Zombies” de Disney Channel.

 Foto Instagram Carla Jeffery

EUA . El fallecimiento de Carla Jeffery fue anunciado en una publicación en su cuenta de Instagram. No se reveló la causa de la muerte.

Carla Jeffery, conocida principalmente por su participación en la franquicia cinematográfica de Disney Channel “Zombies” , falleció el martes. Tenía 33 años.

La representante de Jeffery, Carla Alexander, compartió la noticia en una publicación en la cuenta de Instagram de la actriz el miércoles por la noche. No se ha dado a conocer la causa de la muerte.

“Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, a la temprana edad de 33 años”, decía el comunicado.

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La publicación señalaba que Jeffery se unió a Alexanders Talent Management cuando tenía solo 12 años.

“Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa iluminaba cualquier lugar”, escribió Alexander en el comunicado. “Carla era más que una clienta; era parte de la familia”.

Según el comunicado, Jeffery interpretó a la animadora Bree en “Zombies” y “compartió su alegría, humor y espíritu radiante con el público de todo el mundo”. El comunicado también solicitaba privacidad para los seres queridos de Jeffery.

En un comunicado, Disney Entertainment Television ofreció sus condolencias a la familia y seres queridos de Jeffery, así como a “sus compañeros de reparto y colaboradores, ya los innumerables fans cuyas vidas tocó”.

"El extraordinario talento, la calidez y el espíritu de Carla Jeffery dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de trabajar con ella. Poseía un don excepcional para conectarse con el público, y sus actuaciones brindaron alegría a millones", decía el comunicado. “Recordaremos a Carla por su generosidad, su humor y la luz genuina que irradiaba a quienes la rodeaban”.

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Carlon Jeffery, hermano gemelo de Carla y también actor compartió en las historias de Instagram un desgarrador mensaje: Hola, hermana, llámame cuando recibas esto. ¡Solo te llamaba para saber cómo te había ido el día! Te quiero muchísimo, hermana.

Carlon Jeffery, hermano gemelo de Carla y también actor compartió en las historias de Instagram un desgarrador mensaje: "Hola, hermana, llámame cuando recibas esto. ¡Solo te llamaba para saber cómo te había ido el día! Te quiero muchísimo, hermana".

El hermano gemelo de Jeffery, Carlon, quien también es actor, compartió esa declaración, además de un video de su hermana en la playa y una captura de pantalla de un mensaje de texto sin fecha.

"Hola, hermana, llámame cuando recibas esto. ¡Solo te llamaba para saber cómo te había ido el día! Te quiero muchísimo, hermana", decía el mensaje. "Solo quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Tu resiliencia, tu gracia, tu sonrisa contagiosa que ilumina cualquier lugar. Eres una luz que brilla con intensidad. No dejes que nadie apague esa luz, ni siquiera tú misma."

"La luz que llevas dentro es especial y debe ser protegida en todo momento. Eres la mejor hermana que un hermano podría desear. Rezo para que sigamos fortaleciendo nuestros lazos en este camino. Cuentas conmigo en esta vida y en la otra."

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Sus compañeros de reparto también le rindieron homenaje. Chandler Kinney, quien interpretó a Willa en “Zombies”, escribió que la muerte de la actriz “no parece real”.

"Carla. La chica más dulce y radiante. Hacías que cada día fuera mejor y más brillante con tu contagiosa positividad", escribió Kinney. “Creo que parte de la razón por la que aportaste tanta vitalidad a Bree (además de tu inmenso talento) es porque esa eras realmente en tu corazón; una animadora alegre, vivaz y de buen corazón a la que no había nada que le gustara más que animar a quienes la rodeaban.”

Milo Manheim, quien interpretó a Zed, compartió una serie de fotografías junto con el siguiente mensaje: “Te quiero, Carlaboo, la persona más dulce, amable y cariñosa”.

“Te quiero, Carlaboo, la persona más dulce, amable y cariñosa”, escribió Milo Manheim con un carrusel de fotos y videos que compartió en sus historias de Instagram con Carla Jeffery.

“Te quiero, Carlaboo, la persona más dulce, amable y cariñosa”, escribió Milo Manheim con un carrusel de fotos y videos que compartió en sus historias de Instagram con Carla Jeffery.

 (Foto Instagram Milo Manheim)
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Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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