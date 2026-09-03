Carla Jeffery, actriz de “Zombies”, fallece a los 33 años

EUA . El fallecimiento de Carla Jeffery fue anunciado en una publicación en su cuenta de Instagram. No se reveló la causa de la muerte. Carla Jeffery, conocida principalmente por su participación en la franquicia cinematográfica de Disney Channel “Zombies” , falleció el martes. Tenía 33 años. La representante de Jeffery, Carla Alexander, compartió la noticia en una publicación en la cuenta de Instagram de la actriz el miércoles por la noche. No se ha dado a conocer la causa de la muerte. “Con profunda tristeza comunicamos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, a la temprana edad de 33 años”, decía el comunicado. Lea : Lionel Richie sale del hospital tras estar ingresado en la UCI Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

La publicación señalaba que Jeffery se unió a Alexanders Talent Management cuando tenía solo 12 años. “Durante más de 20 años, tuvimos el privilegio de verla convertirse en una mujer hermosa, vibrante e increíblemente talentosa, cuya radiante sonrisa iluminaba cualquier lugar”, escribió Alexander en el comunicado. “Carla era más que una clienta; era parte de la familia”. Según el comunicado, Jeffery interpretó a la animadora Bree en “Zombies” y “compartió su alegría, humor y espíritu radiante con el público de todo el mundo”. El comunicado también solicitaba privacidad para los seres queridos de Jeffery. En un comunicado, Disney Entertainment Television ofreció sus condolencias a la familia y seres queridos de Jeffery, así como a “sus compañeros de reparto y colaboradores, ya los innumerables fans cuyas vidas tocó”. "El extraordinario talento, la calidez y el espíritu de Carla Jeffery dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de trabajar con ella. Poseía un don excepcional para conectarse con el público, y sus actuaciones brindaron alegría a millones", decía el comunicado. “Recordaremos a Carla por su generosidad, su humor y la luz genuina que irradiaba a quienes la rodeaban”. También: Marie Claire da un inquietante mensaje sobre la salud de Aldo Rendón

El hermano gemelo de Jeffery, Carlon, quien también es actor, compartió esa declaración, además de un video de su hermana en la playa y una captura de pantalla de un mensaje de texto sin fecha. "Hola, hermana, llámame cuando recibas esto. ¡Solo te llamaba para saber cómo te había ido el día! Te quiero muchísimo, hermana", decía el mensaje. "Solo quiero que sepas lo orgulloso que estoy de ti. Tu resiliencia, tu gracia, tu sonrisa contagiosa que ilumina cualquier lugar. Eres una luz que brilla con intensidad. No dejes que nadie apague esa luz, ni siquiera tú misma." "La luz que llevas dentro es especial y debe ser protegida en todo momento. Eres la mejor hermana que un hermano podría desear. Rezo para que sigamos fortaleciendo nuestros lazos en este camino. Cuentas conmigo en esta vida y en la otra." Además: ¿Quién es Milo Manheim? El nuevo Flynn Rider del Live Action de Enredados