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Presentaron decomiso de 520 kilos de cocaína en El Zamorano, pero análisis revela que es desparasitante

Una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva planteó que la operación pudo haber sido utilizada como un señuelo para desviar la atención de las autoridades

  • Actualizado: 03 de septiembre de 2026 a las 07:28 -
  • Redacción La Prensa
Presentaron decomiso de 520 kilos de cocaína en El Zamorano, pero análisis revela que es desparasitante

Durante el operativo se decomisó un vehículo y un hombre fue detenido.

Tegucigalpa. Un decomiso que fue presentado como un fuerte golpe al narcotráfico terminó con un resultado inesperado: los 520 kilogramos incautados por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) no dieron positivo por cocaína en las pruebas científicas.

El operativo ocurrió el 28 de agosto en El Zamorano, Francisco Morazán, donde la DLCN, el Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) capturaron a una persona a quien se le suponía responsable del delito de tráfico de drogas agravado.

Durante la operación también fue decomisado un vehículo equipado con una caleta, en cuyo compartimento oculto era transportado el producto que inicialmente fue identificado como cocaína.

Tras la inspección y los análisis correspondientes, el material incautado resultó negativo para esa droga. El resultado dio un giro al proceso, que llegó hasta la audiencia inicial. En esa etapa se comunicó la resolución mediante la cual el acusado obtuvo sobreseimiento definitivo, por lo que recuperó su libertad.

Así, lo que inicialmente fue reportado como un importante decomiso de droga terminó sin una confirmación científica de que se tratara de cocaína.

La sustancia decomisada.

La sustancia decomisada.

¿Y la verdadera cocaína?

El desenlace también abrió interrogantes sobre lo ocurrido con la carga que era trasladada en el vehículo. Una fuente que prefirió mantener su identidad en reserva planteó que la operación pudo haber sido utilizada como un señuelo para desviar la atención de las autoridades.

"Creo que DLCN se tragó el anzuelo del crimen organizado; por otro lado, debió pasar la verdadera. La verdadera coca pasó por otro lado", dijo la fuente.

El Levamisol

Entre los elementos relacionados con el caso aparece el Levamisol. Esta sustancia sirve principalmente como medicamento antihelmíntico utilizado para eliminar parásitos y lombrices intestinales. Además, destaca por sus propiedades inmunoestimulantes, capaces de fortalecer el sistema inmune.

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