Presentaron decomiso de 520 kilos de cocaína en El Zamorano, pero análisis revela que es desparasitante

Tegucigalpa. Un decomiso que fue presentado como un fuerte golpe al narcotráfico terminó con un resultado inesperado: los 520 kilogramos incautados por la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) no dieron positivo por cocaína en las pruebas científicas.

El operativo ocurrió el 28 de agosto en El Zamorano, Francisco Morazán, donde la DLCN, el Ministerio Público (MP) y la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) capturaron a una persona a quien se le suponía responsable del delito de tráfico de drogas agravado.

Durante la operación también fue decomisado un vehículo equipado con una caleta, en cuyo compartimento oculto era transportado el producto que inicialmente fue identificado como cocaína.

Tras la inspección y los análisis correspondientes, el material incautado resultó negativo para esa droga. El resultado dio un giro al proceso, que llegó hasta la audiencia inicial. En esa etapa se comunicó la resolución mediante la cual el acusado obtuvo sobreseimiento definitivo, por lo que recuperó su libertad.

Así, lo que inicialmente fue reportado como un importante decomiso de droga terminó sin una confirmación científica de que se tratara de cocaína.