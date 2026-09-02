Capturan al hermano de “El Diablo” con droga en Sulaco, Yoro

Sulaco, Yoro. Patricio Ferrera Rodas, de 40 años, hermano de "El Diablo" y señalado por las autoridades como presunto colaborador del grupo delictivo denominado “Cártel del Diablo”, fue capturado este miércoles en el barrio El Centro de Sulaco, Yoro, en posesión de unos 40 envoltorios de supuesto clorhidrato de cocaína.
La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), quienes ubicaron al sospechoso cuando se desplazaba a bordo de una mototaxi.
Durante el registro, los agentes inspeccionaron una mochila que llevaba Ferrera Rodas y encontraron aproximadamente 40 envoltorios con polvo blanco, supuesto clorhidrato de cocaína, además de un teléfono celular.
Según los registros policiales, el detenido cuenta con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y portación ilegal de arma de fuego de uso permitido.
Las investigaciones también establecen su presunta vinculación como colaborador de la estructura criminal denominada “Cártel del Diablo”.
Ferrera Rodas será remitido al Ministerio Público, donde deberá responder por suponerlo responsable de los delitos de tráfico ilícito de drogas y asociación para delinquir.