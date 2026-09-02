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El DT del Real España, futuro del Choco, volvería al Motagua y Benguché es noticia

Entérate sobre los fichajes y rumores de las últimas horas que se han dado en el balompié hondureño.

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 15:10 -
  • Redacción La Prensa
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El mercado de fichajes continúa dejando movimientos, rumores y novedades que mantienen en alerta a los aficionados del fútbol hondureño.
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El Juticalpa FC presentó al volante Yostin Obando como nuevo jugador. El jugador formado por Motagua encuentra nuevo equipo en el balompié hondureño.
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El hondureño Keyrol Figueroa fue anunciado como nuevo jugador del Port Vale Football Club de la cuarta división de Inglaterra. Estaba en el equipo Sub-21 del Liverpool y se va cedido.

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Los futbolistas chilenos Luis Pacheco y Piero Gárate dejan las filas del Platense en pleno inicio de torneo. Al final no convencieron al cuerpo técnico.
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El defensa André Orellana también es baja en el equipo Platense, únicamente jugó un partido.

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La directiva de Lobos de la UPNFM le ha trasladado su preocupación a Salomón Názar por los malos resultados y de seguir así podría dejar la institución.
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José Alfredo Rodríguez, hondureño que disputó el Premundial Sub20 con la Bicolor, fichó con el Juvenil B del Girona tras haber permanecido en el FC Barcelona.
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El entrenador costarricense Jeaustin Campos renunció en Real España y señaló que deberá de viajar a su natal Costa Rica. Señaló que desea dirigir a una selección.
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El joven delantero hondureño Richard Martínez fue presentado por el Centre d’Esports Manresa, equipo de la Segunda Federación de España, cuarta categoría en el balompié español.
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La Federación de Fútbol de Honduras presentó al español Dani Cancela como el nuevo director del programa de Scouting y Desarrollo de Talento de la FFH. Él será el encargado de reclutar jugadores para la Bicolor.
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Tras el fracaso en Copa Centroamericana donde quedó eliminado en la fase de grupos, el entrenador Diego Vázquez queda fuera de mutuo acuerdo del Real Estelí de Nicaragua.
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El nombre de Diego Vázquez sonó en los últimos días para llegar al banquillo del Real España, pero todo hace indicar que el estratega argentino no llegará al banquillo de la máquina.
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Mauro Reyes estaría siendo ratificado para continuar como técnico del Real España por lo que resta del presente torneo.
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El Inter Miami hizo oficial la salida del mediocampista hondureño David Ruiz, quien continuará su carrera en los New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El futbolista catracho deja temporalmente la institución de Florida en busca de una nueva oportunidad para recuperar protagonismo y sumar minutos en el tramo decisivo de la temporada.
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New York Red Bulls de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos hizo oficial la llegada del centrocampista hondureño David Ruiz. El conjunto neoyorquino desembolsó 75.000 dólares al Inter Miami, una cantidad cercana a los dos millones de lempiras hondureños.
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Según informa Diario El Heraldo, el joven delantero Mathías Vásquez podría volver a las filas del Motagua de cara a la próxima campaña.
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Olimpia le trasladó a Jorge Benguché su deseo de renovarlo en diciembre. Sin embargo, el delantero no ha respondido ya que está viendo opciones del exterior.
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Gimnasia le trasladó a Godoy Cruz que comprará el pase de Agustín Auzmendi, exdelantero de Motagua que está haciendo el trámite para ser hondureño
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Desde Argentina informaron que las negociaciones en el Eintracht Frankfurt de Alemania por Rodrigo Auzmendi se detuvieron y, de momento, no se moverá de San Lorenzo.

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David Edoardo Suazo, hijo de David Suazo, no continuará en el Team Altamura de la Serie C de Italia. El joven delantero ahor buscará un nuevo equipo.
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Rigoberto Rivas está a las puertas de salir del Kocaelispor de la primera división de Turquía. El equipo quiere rebajar su masa salarial ya que Rivas es de los que más gana.
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Anthony "Choco" Lozano sigue sin equipo y sin dar pistas de dónde jugará. Hay rumores de que podría volver a España para jugar en la segunda o tercera división.
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Kendry Villafuerte, joven que acaba de disputar el Premundial Sub20 con Honduras, dejó al Inter Miami para irse al fútbol universitario con Barry University
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Desde Costa Rica, el director deportivo del Saprissa, Erick Lonis, descartó el fichaje de Edrick Menjívar en el mes de diciembre afirmando que buscan sacar porteros jóvenes y ahora mismo están respetando el proceso del arquero titular, Abraham Madriz.
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