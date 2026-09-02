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Victoria de Carlos Espina sorprende a Shin Fujiyama con millonario regalo

Espina y Victoria vuelven a unir fuerzas para respaldar la labor del filántropo japonés.

Carlos Espina y el Victoria da regalo millonario a Shin Fujiyama

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 16:38 -
  • Redacción La Prensa
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Shin Fujiyama visitó las instalaciones del Victoria donde fue sorprendido con importante regalo. Esto le obsequiaron. Fotos: Cortesía.
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Carlos Eduardo Espina y el CD Victoria sorprendieron a Shin Fujiyama con millonario regalo.
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Carlos Eduardo Espina es un creador de contenido e influencer de origen uruguayo-estadounidense que alcanzó gran popularidad en redes sociales, especialmente por sus videos relacionados con ayuda social a la comunidad latina.
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En mayo de 2026 sorprendió al anunciar que quería invertir en el Club Deportivo Victoria de La Ceiba, recién descendido a la Liga de Ascenso de Honduras.
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Lo que inicialmente parecía una intención terminó convirtiéndose en realidad y Espina se convirtió en accionista y presidente de la institución ceibeña tras llegar a un acuerdo con la directiva.
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Y este miércoles volvió a sorprender, aunque esta vez el protagonista de la noticia no fue únicamente el fútbol, sino una causa que ha conmovido a miles de hondureños: la educación.
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Espina y el Victoria decidieron respaldar nuevamente la labor de Shin Fujiyama, el filántropo y creador de contenido de origen japonés que convirtió a Honduras en el centro de su misión social.

 MAURICIO
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Espina y Victoria hicieron una donación de 50,000 dólares (1,345,250.00 millones de lempiras) a la Fundación 1000 Escuelas.

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Fujiyama llegó al país hace años y terminó dedicando gran parte de su vida a mejorar las condiciones educativas de niños hondureños mediante la construcción de centros escolares.
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Su gran sueño es construir 1,000 escuelas en Honduras, una meta que ha impulsado mediante donaciones, voluntariado y retos físicos que han llamado la atención internacional.
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De hecho, Shin ha recorrido miles de kilómetros corriendo para recaudar fondos y generar conciencia sobre las necesidades de la niñez hondureña.
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La alianza entre ambos ya había dado frutos, pues en el pasado una donación de Carlos Espina permitió construir una escuela en el norte del país.
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Estos centros educativos han beneficiado a niños que anteriormente recibían clases en condiciones muy precarias.
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