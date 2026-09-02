"Viento en contra" tuvo su premier en Tegucigalpa

Ayer, la noche capitalina se vistió de acontecimiento con la premier de "Viento en contra: la historia en la que todos perdimos". Afuera de Metrocinemas Plaza América, la utilería ya anticipaba a los primeros curiosos de qué trataría la velada, mientras adentro una alfombra roja recibía, uno a uno, a quienes formarían parte de la fotografía oficial del cine hondureño esta semana.