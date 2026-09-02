Estrenos: "Brothers", la serie más esperada de septiembre

'Slow Horses', Temporada 6 - 16 de septiembre (Apple TV). La sexta temporada de esta ficción de espías protagonizada por Gary Oldman empieza con los Slow Horses (los caballos lentos, título de la serie y nombre que se da a los espías que la protagonizan) en plena huida, mientras Diana Taverner los enreda a todos en un peligrosísimo juego de represalias y venganza.Con una séptima temporada ya confirmada, esta serie de culto cuenta con una espectacular factura y un no menos destacado reparto, que incluye a Kristin Scott Thomas, Olivia Cooke, Jack Lowden, Saskia Reeves, Christopher Chung, Samuel West, Jonathan Pryce o Hugo Weaving.