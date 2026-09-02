Yolanda Saldívar a punto de salir de la cárcel y esta es la razón

Yolanda Saldívar , quien cumple una sentencia de cadena perpetua por el asesinato de Selena Quintanilla , podría tener una nueva oportunidad para solicitar su libertad condicional, de acuerdo con declaraciones de su vocero, José Vizcalla.
Yolanda Saldivar está en la cárcel desde 1995, cuando fue declarada culpable por la muerte de Selena , ocurrida el 31 de marzo de ese año.
Ahora, según Vizcalla, Yolanda Saldívar habría recibido una notificación del Departamento de Libertad Condicional que le permitiría ser considerada nuevamente para una posible liberación.
“Ella recibió una carta del Departamento de Libertad Condicional porque en el 2025 le negaron su salida, pero ahora en julio 8 del 2025 la ley cambió. Ahora ella recibió una carta”, declaró al programa De Primera Mano.
El vocero explicó que anteriormente debía transcurrir un periodo de cuatro años antes de que Yolanda pudiera volver a ser evaluada por un funcionario encargado de determinar si era candidata a la libertad condicional.
“Primero tenía que esperar 4 años para poder volver a ver a un oficial que le puede dar la libertad condicional. Ahora ya cambió la ley, ahora ya en cualquier momento le pueden decir ‘estas libre’”, insistió.
Vizcalla aclaró que la notificación no representa una autorización para que Yolanda Saldívar adeje la cárcel. Según explicó, el documento únicamente indicaría que puede volver a ser considerada para una eventual libertad condicional.
De acuerdo con su versión, Yolanda Saldívar podría ser evaluada nuevamente después de que transcurra un año desde una negativa previa.
“Ahora una persona que está privada de su libertad en Texas, después de un año que se le niegan su salida. Ella ya califica para que en cualquier momento, de un año en adelante, un oficial pueda dictarle su libertad condicional”, sentenció.
Selena Quintanilla murió el 31 de marzo de 1995, a los 23 años, después de recibir un disparo en el tórax durante un enfrentamiento con Yolanda Saldívar en un hotel de Corpus Christi, Texas.