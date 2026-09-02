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¡Querían secuestrar a Mbappé! El escalofriante plan que descubrió la Policía

Kylian Mbappé apareció en una lista de 26 celebridades que una banda criminal tenía como posibles objetivos.

  • Actualizado: 02 de septiembre de 2026 a las 10:46 -
  • Redacción La Prensa
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Kylian Mbappé es una de las grandes estrellas del fútbol mundial y uno de los jugadores más reconocidos del Real Madrid.
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Kylian Mbappé figuraba entre los objetivos de una banda criminal que operaba en Francia, según la investigación policial.

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El delantero del Real Madrid habría sido considerado por los delincuentes como un “objetivo altamente rico”.

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Mbappé aparecía entre las personas que presuntamente habían sido seleccionadas para futuros asaltos y planes de secuestro.

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La investigación apunta a un joven de 18 años, identificado como Clément L., como uno de los presuntos líderes de la organización.

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El sospechoso habría continuado dando instrucciones desde la prisión de Villepinte, donde se encontraba detenido por otros delitos.

Johan Raudales
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Según la investigación, el objetivo con Mbappé era atacarlo y robarle cuando el futbolista se encontrara en París.

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La trama salió a la luz mientras las autoridades investigaban una serie de asaltos cometidos entre abril y agosto de 2026.

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Uno de los primeros episodios investigados ocurrió cuando falsos repartidores acudieron al domicilio de un relojero en Neuilly-sur-Seine.

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Los delincuentes dejaron una caja vacía frente al domicilio, pero el propietario sospechó de la situación y alertó a las autoridades.

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La investigación continúa en Francia para determinar el verdadero alcance de la organización y el nivel de implicación de cada uno de los sospechosos.

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La figura de Mbappé genera gran atención dentro y fuera de los estadios debido a su enorme popularidad.
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El atacante francés ha construido una exitosa carrera desde muy joven y acumula importantes títulos y reconocimientos individuales.
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El teléfono del presunto líder se convirtió en una pieza clave de la investigación al revelar las direcciones de varias celebridades.

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