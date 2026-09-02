¡Querían secuestrar a Mbappé! El escalofriante plan que descubrió la Policía

Kylian Mbappé es una de las grandes estrellas del fútbol mundial y uno de los jugadores más reconocidos del Real Madrid.
Kylian Mbappé figuraba entre los objetivos de una banda criminal que operaba en Francia, según la investigación policial.
El delantero del Real Madrid habría sido considerado por los delincuentes como un “objetivo altamente rico”.
Mbappé aparecía entre las personas que presuntamente habían sido seleccionadas para futuros asaltos y planes de secuestro.
La investigación apunta a un joven de 18 años, identificado como Clément L., como uno de los presuntos líderes de la organización.
El sospechoso habría continuado dando instrucciones desde la prisión de Villepinte, donde se encontraba detenido por otros delitos.
Según la investigación, el objetivo con Mbappé era atacarlo y robarle cuando el futbolista se encontrara en París.
La trama salió a la luz mientras las autoridades investigaban una serie de asaltos cometidos entre abril y agosto de 2026.
Uno de los primeros episodios investigados ocurrió cuando falsos repartidores acudieron al domicilio de un relojero en Neuilly-sur-Seine.
Los delincuentes dejaron una caja vacía frente al domicilio, pero el propietario sospechó de la situación y alertó a las autoridades.
La investigación continúa en Francia para determinar el verdadero alcance de la organización y el nivel de implicación de cada uno de los sospechosos.
La figura de Mbappé genera gran atención dentro y fuera de los estadios debido a su enorme popularidad.
El atacante francés ha construido una exitosa carrera desde muy joven y acumula importantes títulos y reconocimientos individuales.
El teléfono del presunto líder se convirtió en una pieza clave de la investigación al revelar las direcciones de varias celebridades.