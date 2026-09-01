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Familia de Kenny Martínez sorprende con decisión tras asesinato del exjugador del Olimpia

El crimen del exdelantero hondureño continúa generando consternación.

  • Actualizado: 01 de septiembre de 2026 a las 18:23 -
  • Redacción La Prensa
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El fútbol hondureño se encuentra de luto tras confirmarse el asesinato de Kenny Bredenskie Martínez Webster, joven futbolista de 22 años que tuvo un paso por el Olimpia, Lobos de la UPNFM y Juventus de Roatán.
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El exjugador perdió la vida este martes 1 de septiembre en Punta Gorda, municipio de José Santos Guardiola, en Islas de la Bahía, dejando consternados a familiares, amigos, compañeros y personas vinculadas al deporte en la zona insular.
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La muerte de Martínez ha generado especial impacto debido a su corta edad y a la trayectoria que había construido desde las categorías inferiores. El atacante era originario de Roatán y comenzó a llamar la atención por sus condiciones goleadoras, hasta convertirse en una de las jóvenes promesas que buscaban abrirse camino hacia el fútbol profesional.
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De acuerdo con información preliminar, Martínez se encontraba en Punta Gorda cuando fue interceptado por individuos desconocidos. Una de las versiones conocidas señala que el joven se movilizaba en una motocicleta y habría sido perseguido antes de ser atacado a balazos. Posteriormente, cayó al suelo tras recibir varios impactos de arma de fuego, mientras los responsables huyeron del lugar.
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Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente el móvil del crimen ni han identificado a los responsables. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) inició las averiguaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido.
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El caso permanece bajo investigación y se espera que las autoridades puedan determinar qué ocurrió antes y durante el ataque, además de identificar a las personas responsables de la muerte del joven futbolista.
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Luego de que Martínez fuera atacado, familiares y personas cercanas llegaron al lugar. De acuerdo con reportes publicados sobre el caso, sus allegados lo movilizaron antes de la llegada de las autoridades, mientras se intentaba atender la situación.
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La familia enfrenta ahora un momento de profundo dolor por la pérdida de un joven que, además de su vínculo con el fútbol, era conocido en su comunidad.
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Familiares de Kenny tomaron la sorpresiva decisión de levantar el cuerpo y no esperaron a Medicina Forense.
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La muerte de Kenny Martínez vuelve a golpear al fútbol hondureño y deja una profunda tristeza entre quienes compartieron con él durante su etapa como jugador. A sus 22 años, su vida y su carrera fueron interrumpidas de manera violenta cuando todavía tenía muchos sueños por cumplir dentro y fuera de las canchas.
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En 2023, Kenny llegó a las filas del Olimpia y se incorporó a las categorías de reservas, donde rápidamente comenzó a demostrar sus condiciones como delantero. Su rendimiento fue tan destacado que comenzó a llamar la atención del cuerpo técnico encabezado por Pedro Troglio.
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Troglio decidió darle la oportunidad de trabajar con el primer equipo y Martínez realizó pretemporada junto a los futbolistas profesionales. Aunque no consiguió consolidarse en partidos oficiales de Liga Nacional con el conjunto albo, sí tuvo participación en encuentros amistosos y dejó buenas sensaciones.
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Martínez también formó parte de la estructura del Olimpia que conquistó el campeonato del Clausura 2024 bajo la dirección técnica de Pedro Troglio. Aunque su participación estuvo principalmente ligada al proceso de formación y a las reservas, el joven delantero fue parte de aquella plantilla campeona, viviendo desde dentro uno de los momentos más importantes de su corta carrera deportiva.
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Kenny era conocido especialmente en Roatán y Punta Gorda, donde había construido una relación cercana con la comunidad futbolística. Su historia representaba la de muchos jóvenes hondureños que buscan abrirse paso desde las categorías menores hasta llegar al fútbol profesional.
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Después de su etapa en el Olimpia, Martínez continuó buscando oportunidades para desarrollar su carrera. El delantero pasó por los Lobos de la UPNFM y posteriormente regresó a su zona de origen para defender los colores del Juventus de Roatán en la Liga de Ascenso de Honduras.
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En su momento Kenny fue llamado como el reemplazo perfecto de Benguché, quien se fue para el fútbol de Suiza.
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