¡Luto en el fútbol hondureño! Asesinan a Kenny Martínez, jugador campeón con Olimpia

La noticia ha causado especial impacto en el fútbol de Roatán y Punta Gorda, donde Martínez era conocido por su trayectoria como futbolista y por el talento que mostró desde sus primeros pasos. Su muerte representa un duro golpe para quienes compartieron con él dentro y fuera de las canchas, especialmente porque se trataba de un joven que todavía tenía mucho por delante en su carrera deportiva.