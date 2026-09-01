¡Luto en el fútbol hondureño! Asesinan a Kenny Martínez, jugador campeón con Olimpia

El fútbol hondureño se encuentra de luto tras el asesinato de Kenny Martínez, exjugador del Olimpia y de los Lobos de la UPNFM.
El chico Martínez perdió la vida este martes 1 de septiembre a los 22 años de edad en Punta Gorda, Roatán.
Martínez era considerado uno de esos jóvenes futbolistas que buscaban abrirse camino desde las categorías inferiores. Su capacidad para marcar goles lo llevó a estar cada vez más cerca del plantel principal y a cumplir uno de los grandes sueños de cualquier jugador formado en las canteras: trabajar junto al primer equipo.
La noticia ha causado especial impacto en el fútbol de Roatán y Punta Gorda, donde Martínez era conocido por su trayectoria como futbolista y por el talento que mostró desde sus primeros pasos. Su muerte representa un duro golpe para quienes compartieron con él dentro y fuera de las canchas, especialmente porque se trataba de un joven que todavía tenía mucho por delante en su carrera deportiva.
Las autoridades correspondientes deberán avanzar con las investigaciones para determinar las circunstancias del caso, identificar a los responsables y establecer las causas que llevaron a este lamentable suceso.
Kenny Martínez comenzó a llamar la atención por sus condiciones como delantero y en 2023 llegó a las filas del Olimpia. El atacante se incorporó a las reservas del conjunto blanco, donde rápidamente comenzó a destacar gracias a su capacidad goleadora.
Sus actuaciones y la cantidad de goles que consiguió marcar hicieron que su nombre comenzara a ser seguido de cerca dentro de la institución. Incluso, Pedro Troglio, quien en ese momento dirigía al primer equipo del Olimpia, se fijó en sus condiciones y en el potencial que tenía para convertirse en una alternativa para el futuro.
Martínez era considerado uno de esos jóvenes futbolistas que buscaban abrirse camino desde las categorías inferiores. Su capacidad para marcar goles lo llevó a estar cada vez más cerca del plantel principal y a cumplir uno de los grandes sueños de cualquier jugador formado en las canteras: trabajar junto al primer equipo del Olimpia.
El delantero fue promovido por Troglio y realizó la pretemporada con el plantel profesional del Olimpia, viviendo momentos que representaban un paso enorme en su corta carrera. Sin embargo, pese a formar parte de la dinámica del primer equipo y trabajar bajo las órdenes del entrenador argentino, no consiguió disputar un partido oficial con el conjunto merengue en ese momento.
Martínez formó parte del Olimpia que conquistó el campeonato del Clausura 2024 bajo la dirección técnica de Pedro Troglio. El atacante pertenecía a la estructura del club durante aquella campaña y vivió desde dentro uno de los momentos más importantes de la institución, al convertirse en campeón nacional.
Dejó al Olimpia y pasó a la UPNFM, luego se fue al Juventus de Roatán de la Liga de Ascenso.
Olimpia se impuso 4-2 ante Unión Talanga y Kenny Martínez anotó en ese momento el tercer gol del León. Fue, además, su primer tanto con el primer equipo merengue, en aquel duelo amistoso.
El futbolista tomó el balón tras un pase filtrado de Kevin López en el centro del área y el ariete liquidó la portería rival tras violento zurdazo. En aquella ocasión Martínez no lo festejó, pero sí fue la primera diana con el Rey de Copas en ese duelo amistoso.
Goleador de las reservas del Olimpia, Martínez había demostrado un talento que lo proyectaba hacia grandes sueños. Actualmente jugaba en Liga Mayor, donde seguía escribiendo su historia.
Ahora, mientras familiares y allegados enfrentan este doloroso momento, queda pendiente que las autoridades esclarezcan qué ocurrió en Punta Gorda, cuáles fueron los motivos del ataque y quiénes fueron los responsables de la muerte del joven futbolista. El fútbol hondureño despide así a una de sus jóvenes promesas, cuya vida y carrera fueron truncadas cuando apenas comenzaba a escribir su historia.