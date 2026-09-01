Keyrol Figueroa deja al Liverpool: La razón, su nuevo equipo y el famoso que lo vincula

Sorpresa en el cierre del mercado de fichajes en Inglaterra. El delantero hondureño Keyrol Figueroa ha dejado temporalmente las filas del Liverpool y tendrá una nueva oportunidad para continuar con su crecimiento profesional.
Keyrol deja las filas del Liverpool y fue anunciado como jugador del Port Vale, equipo de la cuarta división del fútbol de Inglaterra.
El movimiento fue confirmado este martes 1 de septiembre por el propio Liverpool y por el Port Vale, que anunció la incorporación del atacante catracho en calidad de préstamo hasta el final de la presente campaña. De esta manera, Figueroa abandona momentáneamente la estructura de formación de los Reds para afrontar uno de los desafíos más importantes de su todavía joven carrera: competir por primera vez de manera regular en el fútbol profesional inglés.
"Estamos encantados de confirmar que Keyrol Figueroa se ha unido a nosotros en calidad de cedido procedente del Liverpool para la temporada 2026/27", anunció el conjunto inglés al oficializar la operación.
La decisión del Liverpool no parece ser un retroceso para el hondureño. Por el contrario, la cesión responde a una estrategia habitual en el fútbol inglés para aquellos jóvenes que necesitan abandonar temporalmente el fútbol juvenil y comenzar a enfrentarse a jugadores profesionales.
A primera vista, podría parecer extraño que un futbolista perteneciente al Liverpool termine jugando en la cuarta división de Inglaterra. Sin embargo, dentro del sistema británico esta clase de movimientos son bastante habituales.
Para Figueroa, el cambio será significativo. Ya no tendrá enfrente únicamente a futbolistas de su misma edad que están en procesos de formación. Ahora deberá enfrentarse a defensores experimentados, jugadores que conocen perfectamente el fútbol de las categorías inferiores inglesas y equipos que disputan cada partido con una enorme intensidad.
El propio entrenador del Port Vale, Jon Brady, destacó las características ofensivas del hondureño y señaló que llega procedente de "un entorno futbolístico sobresaliente" como el Liverpool. El técnico describió a Figueroa como un jugador rápido, directo y dinámico, con deseos de atacar a los defensores y jugar hacia adelante.
El nuevo club del hondureño tiene una historia mucho más interesante de lo que puede parecer por su actual condición de equipo de cuarta división. El Port Vale Football Club fue fundado en 1876, por lo que en 2026 está celebrando nada menos que 150 años de existencia. Actualmente disputa la League Two y tiene su sede en Burslem, una localidad de Stoke-on-Trent conocida como la "Mother Town".
El club presume además de haber sido miembro fundador de la Segunda División de la Football League en 1892. Es decir, aunque actualmente compita en la cuarta categoría, se trata de una institución con una relación muy antigua con el fútbol profesional inglés.
Uno de los datos más llamativos del nuevo equipo de Keyrol Figueroa es precisamente su nombre. No existe una ciudad llamada Port Vale. El propio club explica que en el siglo XIX sí existía una zona conocida como Port Vale, ubicada en lo que actualmente corresponde aproximadamente a Middleport, cerca de Middleport Pottery, en Stoke-on-Trent.
El escenario donde Keyrol Figueroa disputará sus partidos como local será Vale Park, ubicado en Hamil Road, Burslem.
El estadio es la casa del Port Vale desde hace 75 años, según la información oficial del club, que destaca además la importancia que tiene el recinto dentro de la comunidad.
Vale Park es un estadio tradicional del fútbol inglés y representa uno de esos escenarios donde la cercanía entre aficionados y jugadores forma parte fundamental de la experiencia de la jornada.
Quizá la historia más famosa del Port Vale ocurrió en la FA Cup de 1988.
En aquella edición del torneo, el equipo recibió al poderoso Tottenham Hotspurs y sacó un espectacular triunfo de 2-1.
El Port Vale y Keyrol Figueroa jugarán la FA CUP, el torneo de clubes más antiguo del mundo.
Port Vale presume de un registro bastante peculiar dentro del fútbol inglés. El club asegura haber sido el primer equipo en derrotar a los otros 91 clubes profesionales de la pirámide inglesa en partidos de competición.
Otra característica llamativa del Port Vale es la importancia que le concede al trabajo comunitario. El club cuenta con la Port Vale Foundation, brazo benéfico que desarrolla diferentes iniciativas sociales en Stoke-on-Trent.
El famoso cantante británico Robbie Williams es uno de los aficionados más conocidos del Port Vale. Nació y creció en Stoke-on-Trent, muy cerca de Vale Park, estadio del conjunto inglés, y ha seguido al club desde que era niño. El propio Port Vale lo reconoce actualmente como presidente honorario del club, embajador de su fundación y patrocinador de la parte frontal de la camiseta.