Treinta años del divorcio de Carlos y Diana, que puso fin al cuento de hadas

Ante el gran revuelo por las confesiones de la princesa, la reina Isabel II entendió que la “tregua” entre Carlos y Diana era insostenible e instó formalmente a la pareja a tramitar el divorcio.

El acuerdo final, alcanzado tras meses de ásperas negociaciones legales, supuso un alto precio para la princesa: obtuvo una compensación económica de 17 millones de libras (casi 20 millones de euros) y mantuvo su residencia en el palacio de Kensington (Londres), pero perdió el tratamiento de Su Alteza Real.