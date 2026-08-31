Princesa Diana: 29 años de su muerte y un legado que perdura

Hoy se cumplen 29 años de la trágica muerte de la princesa Diana, quien falleció tras un accidente automovilístico en París el 31 de agosto de 1997. La princesa del pueblo: Diana es ampliamente recordada por su profunda compasión, su innovador trabajo caritativo y sus incansables esfuerzos humanitarios. Su calidez y capacidad para conectarse con la gente común cambiaron la forma en que el mundo veía a la realeza. Su hermano, Charles Spencer, conmemoró el solemne aniversario compartiendo un homenaje desde Althorp House, el hogar de infancia de la familia. Alrededor de 750 millones de personas vieron en todo el mundo cómo Diana entró en la catedral de San Pablo de Londres con aquel vestido icónico de volantes y lazos, con una cola de siete metros y medio, y cómo, con 20 años recién cumplidos, se convirtió en la princesa de Gales. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Lea: Haakon, el nuevo rey noruego que se casó con una plebeya

Trece veces quedaron antes de casarse

Hasta poco menos de un año antes, la novia era una aristócrata desconocida para el gran público que trabajaba en una escuela infantil de la capital británica. Diana Spencer nació en 1961, en el seno de una familia acomodada ligada a los Windsor. La reina Isabel II fue la madrina de su hermano y, durante su infancia, Diana jugaba con los hermanos pequeños del que más tarde sería su marido, Andrew y Edward. Además, creció en la casa que su familia alquilaba a la reina. Fue la cuarta de los cinco hijos de Edward John Spencer y su primera esposa, Frances Ruth Burke Roche. Según una anécdota recogida en el libro The Diana Chronicles y reproducida por Oprah Daily, en una ocasión el príncipe Carlos, de 17 años, interrumpió a Andrew y Diana, que tenía cinco años, cuando ambos jugaban a tomar el té. En 1981, él le propuso matrimonio y ella dijo que sí. El 24 de febrero, el Palacio de Buckingham anunció el compromiso. Dos años después, cuando ella tenía siete años, sus padres pusieron punto final a un matrimonio problemático y los niños se quedaron con el padre. En 1975, se convirtió en Lady Diana Spencer. Después de pasar por varios internados femeninos, sin destacar especialmente en los estudios, los abandonaron a los 16 años. Tras acudir a una escuela de etiquetas para la alta sociedad en Suiza, Diana regresó a Inglaterra y se convirtió en asistente en una escuela infantil. Durante la entrevista que concedieron con motivo de su compromiso, la pareja contó que se habían conocido en 1977, cuando Carlos, que era amigo de Sarah, la hermana de Diana, visitó la casa de los Spencer durante una cacería. Lo cierto es que las informaciones apuntan a que, en realidad, lo que unía a Sarah y Carlos era más que una amistad. Fuese lo que fuese, no prosperó. «No hay posibilidad de que me caso con él. No estoy enamorada. Y no me casaría con nadie a quien no amo, ya sea el basurero o el rey de Inglaterra», dijo supuestamente Sarah Spencer en 1978, según la revista Time. Ya en 1980, Carlos y Diana retomaron el contacto y salieron juntos en algunas ocasiones. «Quedamos trece veces y luego nos casamos», dijo ella, según el relato que se escucha en el documental Diana: In Her Own Words. A principios de 1981, él le propuso matrimonio y ella dijo que sí. El 24 de febrero, el Palacio de Buckingham anunció el compromiso. Carlos, sobre quien pesaba la presión de contraer matrimonio, tenía 32 años y Diana tenía tan solo 19. Él, con un traje gris, y ella, con un traje azul, se posaron en los jardines del palacio y después contestaron a algunas preguntas de la BBC.

Dos hijos, infidelidades y un alma caritativa.

El enlace se celebró cinco meses después. En 1982 nació su primer hijo, William, y en 1984, el segundo, Harry. La imagen pública de Diana se fortalece cada día. Su elegancia, sencillez y simpatía hacían de ella un personaje querido por el público. Su matrimonio, sin embargo, languidecía en la intimidad. «Bueno, éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco abarrotado», dijo Diana en una entrevista con Martin Bashir en la BBC en 1995. Una entrevista que, según ha revelado la cadena recientemente, el periodista consiguió utilizar métodos engañosos. La tercera persona a la que hacía referencia Diana era Camilla Parker Bowles, esposa del príncipe desde 2005, con quien aparentemente retomó una relación romántica a finales de la década de 1980. La insatisfacción en el matrimonio se traduce en infidelidades. Diana, supuestamente, también estuvo ligada sentimentalmente a su guardaespaldas, Barry Mannakee, a quien, sin citar su nombre, describió en unas grabaciones privadas como su amor más grande. En la entrevista citada anteriormente, reconoció que su relación con el exoficial de caballería James Hewitt también fue más allá de la amistad. Además de las terceras personas, Diana sufrió depresión posparto tras el nacimiento de su primer hijo. «Te despiertas por la mañana sintiendo que no quieres salir de la cama. Te sientes incomprendida y muy deprimida», dijo. También lidió con desórdenes alimenticios y con la presión y atención constantes de los paparazzi y la prensa sensacionalista. Finalmente, la pareja se separó en 1992. En 1996 llegó el divorcio. Su popularidad no se resintió, sino todo lo contrario, tras el divorcio. Diana seguía siendo una persona querida y admirada. Tras el divorcio, Diana continuó con el trabajo humanitario que había iniciado años antes. Dedicaba su tiempo y esfuerzo a diferentes causas relacionadas con personas sin hogar, con discapacidad o con problemas de sida. El año anterior a su muerte, Lady Di se involucró en la lucha contra la fabricación y el uso de minas antipersona.

Cuándo murió la princesa Diana?