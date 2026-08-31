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Congreso cambiará dictamen para destrabar reforma eléctrica

El legislativo sustituirá el texto aprobado en los dos primeros debates y llevará el nuevo dictamen a una sola discusión, con cambios sobre tarifas, subsidios, licitaciones y protección de los activos estatales

Congreso cambiará dictamen para destrabar reforma eléctrica

Mientras en el Congreso, las bancadas negocian garantías para evitar aumentos a los usuarios vulnerables y cerrar el paso a una eventual privatización, la Enee vive una lucha diaria por suplir las demandas de la población.

Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional (CN) introducirá el martes un nuevo dictamen para reformar el sistema eléctrico, con el objetivo de destrabar la discusión de una normativa orientada a reducir las pérdidas millonarias y atender la crisis de apagones que afecta a millones de usuarios.

El nuevo documento sustituirá el dictamen que ya fue aprobado en sus dos primeros debates y será presentado al pleno para su discusión en un solo debate, de acuerdo con la estrategia definida por la Comisión de Energía.

El texto incorpora observaciones técnicas del Poder Ejecutivo e iniciativas relacionadas con la eficiencia del sector.

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“El dictamen que se le dio primero y segundo debate va a ver un proceso parlamentario que es sustituirlo por el nuevo dictamen que lleva varios cambios y que lo mejora; el camino es quitar ese dictamen viejo y con la autorización del pleno discutir en un solo debate ese último dictamen que trabajamos en la Comisión de Energía”, explicó Mario Pérez, integrante de la Comisión de Energía.

Entre los principales puntos de negociación figuran garantías de transparencia en los procesos de licitación pública, medidas para proteger a las familias de bajos ingresos y disposiciones para impedir la privatización de los activos del Estado.

Estos elementos forman parte del consenso que se busca alcanzar antes de la votación.

Sectores de la oposición han expresado su respaldo a una transformación del sector energético, pero condicionan su acompañamiento a que el Ejecutivo garantice tarifas justas y mantenga los subsidios dirigidos a los grupos vulnerables.

Con el nuevo dictamen, el Legislativo busca contar con una reforma que tenga respaldo político y viabilidad operativa una vez aprobada, además de evitar que el texto sea objeto de un eventual veto presidencial.

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“Garantizar a la población que no va a subir la energía eléctrica, que los grupos vulnerables van a seguir obteniendo un precio justo y blindar a como dé lugar el tema de una posible privatización, esos son los temas torales; nosotros estamos en una postura de oposición constructiva porque la energía no tiene color político y beneficia a toda la población”, afirmó Asley Cruz, diputado por el Partido Liberal.

Cruz instó a mantener una mesa de diálogo permanente en la que la administración central asuma el compromiso público de socializar los alcances reales del proyecto y despejar cualquier incertidumbre sobre los costos del suministro.

A finales de la semana pasada, Tomás Zambrano anunció que “ya tenemos un consenso bien avanzado con diputados de todas las bancadas y posiblemente vamos a tratar de ver si se puede aprobar la ley de reforma que envió el presidente Asfura este próximo martes”.

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Redacción La Prensa
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