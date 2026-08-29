Reforma energética podría aprobarse la próxima semana en el Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras. La reforma a la legislación del sector eléctrico podría ser aprobada la próxima semana en el Congreso Nacional, luego de que las distintas bancadas alcanzaran un acuerdo preliminar sobre la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, informó este sábado que existe un “consenso bien avanzado” entre las fuerzas políticas para discutir y eventualmente someter a votación la propuesta de reforma energética. Según explicó, el Congreso concentrará la próxima semana sus esfuerzos en la iniciativa remitida por el presidente Nasry Asfura, mientras que otros temas relacionados con el sector eléctrico serán abordados posteriormente mediante una mesa de trabajo.

Zambrano señaló que el Partido Liberal presentó modificaciones al proyecto del Ejecutivo y que estas ya fueron revisadas por los diputados. Aseguró que existe disposición para incorporar la mayoría de los cambios planteados. De concretarse los acuerdos, la reforma podría llegar al pleno para su aprobación durante la próxima semana. Los demás asuntos pendientes serían analizados en una mesa en la que participarían diputados, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (Cree), la Secretaría de Energía y otros sectores vinculados al tema. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La mesa de trabajo tendría un plazo de 60 días para presentar propuestas sobre asuntos como el impulso a las energías renovables, el robo y hurto de electricidad y las pérdidas financieras del sistema. Mientras avanza la discusión energética, el Congreso Nacional también se prepara para recibir el proyecto del Presupuesto General de la República para 2027. El Poder Ejecutivo tiene como fecha límite el 15 de septiembre para remitir el documento al Legislativo.

Zambrano indicó que el ministro de Finanzas, Emilio Hércules, le comunicó que el proyecto presupuestario ya está avanzado y que podría ser enviado antes de la fecha establecida. Una vez recibido, el proyecto deberá ser remitido a la Comisión de Presupuesto, que tendrá a su cargo el análisis de las asignaciones y su socialización con distintos sectores. Entre los rubros que serán objeto de revisión están salud, educación, infraestructura, seguridad y agricultura. Sin embargo, Zambrano adelantó que uno de los temas que deberá tener mayor atención es la seguridad alimentaria, debido a los efectos de la sequía que afectan distintas zonas del país. En ese contexto, mencionó la necesidad de incluir recursos para reservorios de agua, proyectos de agua potable, perforación de pozos, asistencia técnica a productores, semillas mejoradas y fertilizantes. Sobre un eventual aumento del monto global del Presupuesto 2027, el presidente del Congreso afirmó que todavía no existe una comunicación oficial al respecto. La agenda legislativa también incluye las reformas electorales, un tema que podría enfrentar mayores dificultades debido a la necesidad de alcanzar mayorías calificadas en determinados asuntos.