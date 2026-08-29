Ocho horas sin luz estarán estas zonas de San Pedro Sula este domingo 30 de agosto

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) informó en qué zonas del país programó cortes de electricidad para este domingo 30 de agosto del presente año.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Cortés, según indica el comunicado.
La Enee precisó que los cortes de energía durarán al menos ocho horas en varias zonas del país.
La Enee afirma que los cortes de luz se realizan para mejorar la red eléctrica en el país.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Según el comunicado oficial, las zonas afectadas son las siguientes:
Entre los sectores contemplados se encuentran ZIP Calpules, Plantel Tropigas, ZIP Castillo, Microenvases y Bodegas Waterhouse, donde se prevé la suspensión temporal del servicio durante las ocho horas establecidas.
Asimismo, los cortes abarcarán otros sectores de la ciudad, entre ellos colonia Del Valle, colonia San Sebastián (sur), colonia Calpules, colonia 15 de Octubre, colonia Mi Única Esperanza, colonia Ciudad Nueva y colonia Sandoval Sorto.
También están incluidos colonia Reparto Lempira, colonia El Sauce, colonia La Pradera y colonia Planes de Calpules, además de varios puntos e instituciones ubicados en estos sectores. Entre los lugares que figuran en la programación están la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección General de Tránsito Noroccidental, CADERH, Copeco y la Central de Abastos.