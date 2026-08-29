Ocho horas sin luz estarán estas zonas de San Pedro Sula este domingo 30 de agosto

También están incluidos colonia Reparto Lempira, colonia El Sauce, colonia La Pradera y colonia Planes de Calpules, además de varios puntos e instituciones ubicados en estos sectores. Entre los lugares que figuran en la programación están la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección General de Tránsito Noroccidental, CADERH, Copeco y la Central de Abastos.