Real Madrid ficha a volante, Barcelona vende a dos jugadores y Julián Álvarez define su futuro

El mercado de fichajes entra en su etapa más emocionante y los grandes clubes de Europa aceleran sus movimientos antes del cierre de la ventana de transferencias.
El Atalanta de la Serie A ha fichado al mediocentro marfileño Franck Kessié. Firma hasta junio de 2029.
La Juve sigue insistiendo por la cesión con opción de compra obligatoria de Pape Matar Sarr. El actual del Tottenham negocia sus condiciones mientras que el club italiano ha hecho una oferta verbal potente.
El Nottingham Forrest y el Crystal Palace llegan a un acuerdo de 22 millones de libras por Daniel Muñoz. El contrato que firmará el jugador colombiano tras las pruebas médicas el próximo domingo será hasta 2029.
El Como obtiene la cesión del mediocentro italiano Samuele Ricci por una temporada por 1.500.000 € con opción de compra por 22.000.000 €.
El Genoa ha alcanzado un acuerdo verbal con el Santos para incorporar a Robinho Jr., según informa Fabrizio Romano. El delantero brasileño de 18 años, hijo del exjugador de Real Madrid, Manchester City y Milan, llegará cedido con opción de compra y ya se encuentra en Italia. Cabe recordar que su padre está preso.
El Sporting de Lisboa ha fichado al guardameta brasileño Kaique Pereira, quien llega procedente del Palmeiras. Firma hasta junio de 2031.
El Milán y Omari Hutchinson llegan a un acuerdo por las condiciones personales del jugador jamaicano. El club italiano está negociando con el Notingham Forrest las condiciones de la cesión con opción de compra.
El Olympiacos ha fichado al lateral derecho noruego Marcus Pedersen por 8.000.000 €. Firma hasta junio de 2030.
La Roma ha fichado al mediocentro montenegrino Andrija Vukoje or 1.500.000 €. Firma hasta junio de 2031.
La Roma se encuentra en plena negociación con Zenit St Petersburg por el fichaje de Luiz Henrique. Tras la oferta del club ruso, la Roma pregunta por las condiciones del acuerdo para cerrar al extremo brasileño.
El Real Madrid ha acordado un acuerdo para fichar al mediocampista de 19 años Sergio Martínez del Racing Santander. Los blancos lo fichan por tres millones de euros.
Arsenal alcanzó un acuerdo por Andria Bartishvili, centrocampista de 17 años, según Fabrizio Romano. Pasará reconocimiento médico la próxima semana y firmará por cinco temporadas. La operación ronda los 4,5 millones de euros y se incorporará en 2027, cuando cumpla 18 años.
Nico Jackson ya es del Aston Villa. El delantero senegalés dejó atrás su etapa en el Chelsea y se convirtió en nuevo jugador del conjunto de Birmingham, en una operación que representa un importante movimiento en el mercado de fichajes.
El Liverpool ya tiene cerrada la estructura del acuerdo por Bradley Barcola, según informa Sky Sports. El atacante francés firmará un contrato con el Liverpool hasta 2031, a falta de completar los últimos pasos de la operación.
El Sassuolo obtiene la cesión del delantero italiano Sebastiano Esposito por una temporada por 1.000.000 € con opción de compra por 11.000.000 € + 15% futura venta.
El mexicano Santiago Giménez no sigue en el AC Milan y su nuevo destino sería el FC PORTO.
Barcelona vende al centrocampista Toni Fernández al Venezia por 4 millones de euros más cláusula del 50% de futura venta y cláusula de recompra.
Barcelona vende al defensor Álvaro Cortés al Amberes de Bélgica. El defensa se marcha traspasado al club belga por 3,5 millones de euros. Al igual que en el caso de Toni Fernández, el club azulgrana se guarda una opción de recompra y un porcentaje de una futura venta.
Julián Álvarez le dice “no” al Arsenal. El delantero argentino habría rechazado la posibilidad de continuar su carrera en el conjunto inglés, pese al fuerte interés mostrado por los ‘Gunners’ y a la millonaria operación que se manejaba para intentar sacarlo del Atlético de Madrid.
El Manchester City va con todo por Enzo Fernández. Según publica la prensa inglesa, el conjunto 'citizen' tendría que poner sobre la mesa 130 millones de libras (140 millones de euros) para convencer al Chelsea y hacerse con el jugador argentino
Manchester City está intensificando esfuerzos para fichar a Cody Gakpo!
El Luton Towen obtiene la cesión del atacante norirlandés Jamie Donley por una temporada.
Álvaro Borja Morata fue presentado como nuevo jugador del Leganés de la segunda de España.