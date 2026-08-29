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Aficionadas del Génesis enomoran, periodista deslumbra y tiktoker sorprende

En fotos: las aficionadas que deslumbraron, la periodista que fue captada distraída, las bajas de Marathón y tiktoker sorprende.

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Las bellas aficionadas que se robaron las miradas, el curioso momento de una periodista, gran ambiente se vive en La Paz, juego que se transmite por GOTV, HCH y DIEZ.

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El periodista Carlos Castellanos, junto a Gustavo Sánchez presidente del Génesis y la periodista Claudia Torres en la previa del encuentro.

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Marathon llegó una hora antes al estadio de La Paz para disfrutar la fecha 5 de la Liga Nacional.
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¡Una hermosura! Otra belleza aficionada del Génesis FC que se robó las miradas de los hinchas del equipo local de La Paz.
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Las mujeres se han robado todo el protagonismo a pocos minutos de iniciar el partido entre Génesis FC y Marathón.
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Cabe destacar que Grupo OPSA es la casa editora más grande de Honduras con sus medios de comunicación Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, el especialista en deportes de Honduras y la región, además de la televisora GOTV.
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El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional.
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De izquierda a derecha: Aníbal Vasquez, Arturo Nolasco, Walter García, Nohelia León, Claudia Torees, Carlos Castellanos, Eric Castillo, serán los encargados de llevarnos lo mejor del encuentro entre caninos y verdolagas.
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El tiktoker Brayan "LA PLAYA" está en el banco de suplentes con el Génesis.

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Silvio Rudman, quien llega a este partido con la clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana, tomó la decisión de darle descanso a Chuy Pérez, Henry Figueroa y Yairo Moreno. Mientras que Elis aún sigue recuperándose y Jonathan Paz no viajó por lesión.
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Estas dos bellas aficionadas muestran su apoyo por el Génesis FC.

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Aficionado del verde también se hicieron presentes desde muy temprano para apoyar a su club.

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Este aficionado viajó desde Villanueva para apoyar a su querido verde.

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DIEZ, HCH Y GOTV ya están instalados en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para realizar la segunda transmisión de la Liga Nacional de Honduras.
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Carlos Castellanos, periodista de Diario Diez, será uno de los protagonistas de la segunda transmisión de DIEZ, GOTV Y HCH.
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La hermosa periodista Shirle Cálix enamoró a todos los aficionados previo al inicio del partido entre Génesis vs Marathón en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
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Claudia Torres, periodista de Diario Diez, también nos dio belleza y enamoró a varios aficionados que llegaron al Estadio Roberto Suazo Córdova.
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El presidente del Génesis FC, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, llegó desde temprano y atendió a los medios antes mencionados para hablar de lo que se espera de este encuentro y del apoyo de la afición.
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La policía también se hizo presente en La Paz para encargarse de la seguridad del estadio
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