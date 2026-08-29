Aficionadas del Génesis enomoran, periodista deslumbra y tiktoker sorprende

Las bellas aficionadas que se robaron las miradas, el curioso momento de una periodista, gran ambiente se vive en La Paz, juego que se transmite por GOTV, HCH y DIEZ.
El periodista Carlos Castellanos, junto a Gustavo Sánchez presidente del Génesis y la periodista Claudia Torres en la previa del encuentro.
Marathon llegó una hora antes al estadio de La Paz para disfrutar la fecha 5 de la Liga Nacional.
¡Una hermosura! Otra belleza aficionada del Génesis FC que se robó las miradas de los hinchas del equipo local de La Paz.
Las mujeres se han robado todo el protagonismo a pocos minutos de iniciar el partido entre Génesis FC y Marathón.
Cabe destacar que Grupo OPSA es la casa editora más grande de Honduras con sus medios de comunicación Diario La Prensa, Diario El Heraldo y Diario Deportivo DIEZ, el especialista en deportes de Honduras y la región, además de la televisora GOTV.
El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multicable en canal 24 a nivel nacional.
De izquierda a derecha: Aníbal Vasquez, Arturo Nolasco, Walter García, Nohelia León, Claudia Torees, Carlos Castellanos, Eric Castillo, serán los encargados de llevarnos lo mejor del encuentro entre caninos y verdolagas.
El tiktoker Brayan "LA PLAYA" está en el banco de suplentes con el Génesis.
Silvio Rudman, quien llega a este partido con la clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana, tomó la decisión de darle descanso a Chuy Pérez, Henry Figueroa y Yairo Moreno. Mientras que Elis aún sigue recuperándose y Jonathan Paz no viajó por lesión.
Estas dos bellas aficionadas muestran su apoyo por el Génesis FC.
Aficionado del verde también se hicieron presentes desde muy temprano para apoyar a su club.
Este aficionado viajó desde Villanueva para apoyar a su querido verde.
DIEZ, HCH Y GOTV ya están instalados en el Estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz para realizar la segunda transmisión de la Liga Nacional de Honduras.
Carlos Castellanos, periodista de Diario Diez, será uno de los protagonistas de la segunda transmisión de DIEZ, GOTV Y HCH.
La hermosa periodista Shirle Cálix enamoró a todos los aficionados previo al inicio del partido entre Génesis vs Marathón en el Estadio Roberto Suazo Córdova.
Claudia Torres, periodista de Diario Diez, también nos dio belleza y enamoró a varios aficionados que llegaron al Estadio Roberto Suazo Córdova.
El presidente del Génesis FC, Héctor Gustavo Sánchez Velásquez, llegó desde temprano y atendió a los medios antes mencionados para hablar de lo que se espera de este encuentro y del apoyo de la afición.
La policía también se hizo presente en La Paz para encargarse de la seguridad del estadio