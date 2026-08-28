¡GOTV, Diario DIEZ y HCH transmitirán este sábado el Génesis vs Marathón!

Honduras.

La jornada 5 del torneo Apertura de la Liga Nacional estará nuevamente en la pantalla de GOTV, Diario DIEZ en alianza con HCH. Este sábado te traeremos una magistral transmisión del partido entre Génesis FC frente al Marathón desde el estadio Roberto Suazo Córdova de La Paz, en un duelo cumbre que tendrá muchos ingredientes. La cobertura comenzará desde el día anterior con una desplegada presencia en todos los medios de Grupo OPSA, así como en los canales sociales, para darle seguimiento al Génesis FC y al Marathón, dos clubes que llegan inspirados a este compromiso. Los aficionados podrán vivir la previa y conocer todos los detalles antes del pitazo inicial. Génesis llega arropado de su buen paso jugando en casa, donde suman dos victorias, mientras que los esmeraldas lo hacen motivados tras su clasificación a cuartos de final de la Copa Centroamericana de Concacaf.

El duelo enfrentará a dos equipos que llegan con argumentos para protagonizar un gran espectáculo deportivo. La transmisión comenzará a la 1:30 de la tarde con una completa previa de una hora para luego darle paso a la antesala donde estaremos compartiendo con la afición, escuchando voces de los protagonistas y ofreciendo todos los detalles del partido. Además, Diario LA PRENSA tendrá un minuto a minuto y señal en directo a través de sus canales de YouTube y Facebook, completamente gratis para ver el partido en todo el mundo. El canal GOTV se encuentra disponible en TIGO, en HD por el 702 y en caja digital por el canal 14; en CLARO por canal 14 en digital y en análogo por el 33; en CABLE COLOR, 714 en HD, 14 en caja digital y canal 41 en análogo, además de Multible en canal 24 a nivel nacional. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse