Combustibles en Honduras: estos son los precios que entran en vigencia el lunes 31 de agosto

Tegucigalpa, Honduras. La Secretaría de Energía (SEN) publicó la nueva estructura de precios de los combustibles que entrará en vigencia a partir del lunes 31 de agosto de 2026, con variaciones en los precios de los derivados del petróleo en las principales ciudades del país. En San Pedro Sula, la gasolina superior tendrá un nuevo precio de L133.88 por galón, registrando una rebaja de L0.75. La gasolina regular también disminuirá L0.47, para ubicarse en L124.28 por galón.

El diésel, por el contrario, experimentará un incremento de L1.86, alcanzando un precio de L139.23 por galón en San Pedro Sula. De acuerdo con la estructura publicada por la SEN, este combustible cuenta con un apoyo económico temporal de L1.86 por galón. En el caso del queroseno, el precio en San Pedro Sula bajará L0.36, quedando en L120.00 por galón. Mientras tanto, el GLP doméstico mantendrá su precio en L228.47, con un apoyo económico temporal de L35.58.

El GLP vehicular también tendrá una ligera variación al alza en San Pedro Sula, con un incremento de L0.03, por lo que su nuevo precio será de L44.93 por galón. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Combustibles en Tegucigalpa

Para Tegucigalpa, la gasolina superior se cotizará a L137.91 por galón, después de una rebaja de L0.71, mientras que la gasolina regular tendrá una disminución de L0.29, quedando en L128.31. El diésel será uno de los productos con mayor incremento en la capital, al subir L1.95 y alcanzar los L143.23 por galón. La nueva estructura contempla igualmente un apoyo económico temporal de L1.95 por galón para este combustible. El queroseno bajará L0.32 y pasará a costar L124.06 por galón en Tegucigalpa. Por su parte, el GLP doméstico se mantendrá en L249.62, mientras que el GLP vehicular aumentará L0.03, hasta alcanzar los L48.46 por galón.