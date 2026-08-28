Ingreso de humedad provocará lluvias la tarde de este viernes en varias regiones de Honduras

Tegucigalpa. El ambiente cálido y seco predominará este viernes 28 de agosto en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico oficial emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Según el reporte oficial del ente de previsión, “prevalecerán las condiciones secas y cálidas en la mayor parte del territorio nacional”, por lo que se esperan altas temperaturas durante la mayor parte de la jornada en diversas regiones del país.

No obstante, las autoridades meteorológicas advierten un leve cambio en el clima en horas de la tarde debido al ingreso de una humedad. “Por la tarde, el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe provocará precipitaciones débiles sobre áreas de las regiones del noroccidente, norte y oriente”, detalló la institución en su informe diario.

En cuanto a las condiciones marítimas, la Copeco informó que el oleaje en las costas del país mantendrá parámetros normales y estables. Tanto en el litoral caribeño como en el golfo de Fonseca se registrarán olas con alturas que oscilarán entre 1 y 3 pies, garantizando actividad segura para la navegación de calado menor.