La sequía golpea a Honduras: 103 municipios están en alerta roja

Tegucigalpa, Honduras. La sequía meteorológica asociada al fenómeno de El Niño mantiene en alerta a diferentes regiones de Honduras, ante ello, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), actualizó este miércoles los niveles de prevención y estableció alerta roja en 103 municipios del país. Según el comunicado de la Copeco, el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos) mantiene el pronóstico de un evento de El Niño fuerte. El retraso de la temporada lluviosa ha provocado déficits acumulados de precipitación de entre 100 y 200 milímetros, situación que afecta la disponibilidad de agua para consumo humano y animal, además de las actividades productivas.

Alerta roja

Los municipios declarados en alerta roja están distribuidos en ocho departamentos. Choluteca concentra 16: Apacilagua, Choluteca, Concepción de María, Duyure, El Corpus, El Triunfo, Marcovia, Morolica, Namasigüe, Orocuina, Pespire, San Antonio de Flores, San Isidro, San José, San Marcos de Colón y Santa Ana. En Comayagua son cuatro municipios: Humuya, Lamaní, San Sebastián y Villa de San Antonio. En El Paraíso se incluyeron Alauca, Güinope, Liure, Oropolí, San Antonio de Flores, San Lucas, Soledad, Texiguat, Vado Ancho, Yauyupe, Yuscarán, Morocelí, Potrerillos, El Paraíso, Jacaleapa y San Matías. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Francisco Morazán es el departamento con más municipios en alerta roja, con 23: Alubarén, Cedros, Curarén, Distrito Central, La Libertad, La Venta, Lepaterique, Maraita, Nueva Armenia, Ojojona, Reitoca, Sabanagrande, San Buenaventura, San Miguelito, Santa Ana, San Antonio de Oriente, San Juan de Flores, Santa Lucía, Talanga, San Ignacio, Valle de Ángeles, Villa de San Francisco y Tatumbla. En La Paz fueron incluidos 13 municipios: Aguanqueterique, Cabañas, Cane, Guajiquiro, Lauterique, Mercedes de Oriente, Opatoro, San Antonio del Norte, San Juan, Santa Elena, Marcala, Yarula y Santa Ana. Valle tiene nueve municipios en alerta roja. En el texto del comunicado proporcionado aparecen Caridad, Goascorán, Langue, Nacaome, San Francisco de Coray y San Lorenzo; los tres nombres restantes deben ser verificados directamente en el documento oficial de Copeco. En Intibucá fueron incluidos ocho municipios: Camasca, Colomoncagua, Concepción, Magdalena, San Antonio, San Marcos de la Sierra, Santa Lucía y un municipio cuyo nombre aparece incompleto en la transcripción proporcionada.

Mientras tanto, en Lempira, Copeco reporta 14 municipios, entre ellos Candelaria, Gualcince, Virginia, Mapulaca, La Virtud, Tomalá, Piraera, San Francisco, San Juan Guarita, Guarita, Cololaca, Valladolid y Tambla, además de un nombre pendiente de verificación.

Alerta amarilla

Además de la alerta roja, Copeco estableció alerta amarilla en 82 municipios y alerta verde en 48, para un total de 233 municipios bajo algún nivel de alerta por las condiciones de sequía. En alerta amarilla figuran 10 municipios de Comayagua: Ajuterique, Comayagua, Lejamaní, El Rosario, Esquías, La Libertad, Minas de Oro, San Jerónimo, San José del Potrero y San Luis; dos de El Paraíso: Teupasenti y Danlí; y cinco de Francisco Morazán: El Porvenir, Guaimaca, Marale, Orica y Vallecillo.

También están en alerta amarilla seis municipios de La Paz: Chinacla, La Paz, San José, San Pedro de Tutule, Santa María y Santiago de Puringla; 14 de Olancho: Campamento, Concordia, El Rosario, Esquipulas del Norte, Guarizama, Guata, Guayape, Jano, La Unión, Mangulile, Manto, Salamá, Silca y Yocón. En Yoro fueron incluidos Sulaco, Yorito, Toro, Olanchito, Arenal y Jocón; mientras que en Intibucá aparecen Jesús de Otoro, Intibucá, La Esperanza, San Francisco de Opalaca, San Isidro, Masaguara, San Juan, San Miguelito y Dolores. La lista de alerta amarilla también comprende 14 municipios de Lempira: Lepaera, La Unión, San Rafael, La Iguala, Talgua, Las Flores, Gracias, Belén, La Campa, San Manuel Colohete, San Sebastián, San Andrés, Santa Cruz y San Marcos de Caiquín. En Ocotepeque, el comunicado reporta 16 municipios, aunque algunos nombres requieren cotejo con el documento oficial debido a errores de transcripción.

Alerta verde

En alerta verde fueron incluidos cinco municipios de Comayagua: La Trinidad, Ojos de Agua, Las Lajas, Siguatepeque y San José de Comayagua; 23 de Copán, entre ellos Cabañas, Concepción, Copán Ruinas, Corquín, Cucuyagua, Dolores, Dulce Nombre, El Paraíso, Florida, La Jigua, La Unión, Nueva Arcadia, San Agustín, San Antonio, San Jerónimo, San José, San Juan de Opoa, San Nicolás, San Pedro, Santa Rita, Santa Rosa de Copán, Trinidad de Copán y Veracruz. La alerta verde también alcanza a seis municipios de Olancho: Gualaco, San Esteban, Juticalpa, San Francisco de Becerra, Santa María del Real y San Francisco de la Paz; nueve de Santa Bárbara: Arada, Atima, Ceguaca, El Níspero, San Francisco de Ojuera, San Nicolás, San Pedro Zacapa, San Vicente Centenario y Santa Rita; y cinco de Yoro: Santa Rita, El Negrito, El Progreso, Morazán y Victoria.

Ante este escenario, Reinaldo Sánchez, secretario de Copeco, indicó que ya se ha intervenido en siete municipios y que más de 14,000 personas han recibido asistencia. Como parte de las acciones, la institución mantiene 64 brigadas de atención directa, ha realizado 48 intervenciones para combatir el dengue y utiliza 15 cisternas para abastecer de agua a las comunidades con mayores necesidades. El Sistema de las Naciones Unidas también participa en la respuesta, con presencia en 12 municipios y planes para ampliar la cobertura a otros 11. Sedesol refuerza la asistencia alimentaria y las acciones de protección social.

Asimimos, Copeco informó además que se intensificará la perforación de pozos mediante coordinación con la Amhon, maquinaria institucional y empresas privadas.