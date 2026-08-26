Nuevo cierre vial este viernes complicará el tránsito hacia Los Cármenes

San Pedro Sula, Honduras. El calvario para miles de conductores que recorren a diario el corredor Segundo Anillo-Los Cármenes continúa debido a los trabajos del proyecto de pavimentación de la trocha oeste del bulevar de acceso, que incluye la construcción de una rotonda. Ante el clamor de los conductores, las autoridades municipales asignaron policías municipales para colaborar y dar fluidez al tráfico. Sin embargo, no ha sido suficiente, pues los embudos están a la orden del día. La situación se complicará este viernes 28 de agosto, ya que la Municipalidad de San Pedro Sula anunció un cierre vial temporal de 8:00 am a 3:00 pm. De acuerdo con lo anunciado por la alcaldía, el cierre se debe a los avances en el proyecto “Pavimentación acceso aldea El Carmen”.

La zona afectada es exactamente la intersección del cierre temporal bordo que conduce desde el sector Santa Marta con el Segundo Anillo, justo donde se construye la rotonda. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Ya se había realizado un primer cierre temporal en ese mismo punto, por lo que las autoridades piden a los conductores paciencia y, sobre todo, comprensión por los trabajos y las molestias que ocasionan. La municipalidad adjudicó a la empresa Dieck la construcción del proyecto, que consiste en pavimentar 13,881.44 metros cuadrados con concreto hidráulico, además de instalar señalización vial completa, líneas continuas y discontinuas. La obra incluye pasos peatonales tipo cebra, vialetas y señales restrictivas, además de la construcción de bordillos pintados para ordenar el tránsito vehicular y peatonal.

La rotonda es parte del proyecto

También incluye la construcción de una rotonda como solución vial para facilitar una circulación más fluida y segura en la intersección del bordo de Santa Marta y la calle a Los Cármenes. El proyecto, que lleva más de ocho meses en ejecución, va de acuerdo con el contrato, según las autoridades municipales. El costo es de L29 millones, con lo que buscan mejorar la infraestructura vial, así como impulsar la reactivación económica y la calidad de vida de los habitantes de la aldea El Carmen. El gerente de Infraestructura Municipal, Luis Beltrán, dijo que los trabajos van avanzando y que se habló con la constructora para que trabajar en doble turno y los fines de semana, tomando en cuenta que es una zona de alto tráfico. “Esperamos que este fin de semana comiencen a trabajar en doble turno y como parte del cronograma de las actividades se tiene programado el cierre temporal del acceso al bordo que conecta a Los Naranjos, Santa Martha y otras colonias aledañas”, explicó el funcionario. Los pobladores agradecen el proyecto, la construcción de la rotonda y la asignación de policías, sobre todo en las horas críticas. Lo que más piden es que se cumpla el contrato y se realice una campaña para enseñar el uso de la rotonda, a fin de no ocasionar más tráfico que el actual. “Mire, aquí está claro, los trabajos se atrasan, pero el mayor problema es la poca educación vial que tenemos al irrespetar las filas”, mencionó Ibeth Morel. El tráfico se ha incrementado porque en la mayoría de las escuelas privadas ya comenzaron las clases y son centenares de familias las que salen a dejar a sus hijos, explicó Morel.