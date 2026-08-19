Obras del Interconector Los Cármenes frenadas por reubicación de familias

San Pedro Sula, Honduras

Los pobladores del bordo anexos a la Bográn, ubicado en las cercanías del segundo anillo de circunvalación, llegaron hasta la municipalidad de San Pedro Sula para exigir información concreta sobre una eventual reubicación relacionada con las obras viales que se ejecutan en el sector. Los residentes aseguran que desde hace más de un año esperan conocer qué ocurrirá con sus viviendas y dónde serían trasladados. De acuerdo con sus representantes, entre 120 y 150 familias podrían resultar afectadas por el avance del proyecto vial ejecutado en la zona. La preocupación aumentó luego de que los trabajos retomaran actividad en el área. Los habitantes sostienen que necesitan una respuesta oficial antes de abandonar el lugar, pues hasta ahora, según afirman, no han recibido información detallada sobre el sitio, las condiciones ni el proceso de reubicación.

La obra vial comenzó en 2025 con el objetivo de aliviar el congestionamiento vehicular en la zona de Los Cármenes. El proyecto, correspondiente al Interconector Los Cármenes, contempla un retorno subterráneo tipo túnel y un canal de alivio en el sector del segundo anillo periférico y el desvío hacia la aldea El Carmen. Los trabajos son ejecutados mediante una alianza con el consorcio Siglo 21 y buscan facilitar un acceso más rápido y ordenado para los conductores. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse De acuerdo con la información proporcionada a LA PRENSA, la obra tenía como fecha prevista de entrega noviembre de 2025. Sin embargo, han transcurrido nueve meses desde ese plazo y el proyecto continúa sin culminar, mientras permanece pendiente la reubicación de los pobladores asentados en el área. La falta de una solución para estas familias mantiene detenidos los trabajos en el sector. “Queremos que él venga con un papel” y explique de manera formal dónde serán trasladadas las familias, manifestó Josselin Castellano, una de las residentes que participó en las gestiones ante las autoridades.

Pobladores no se oponen a ser reubicados

Castellano afirmó que los pobladores han sido censados y que cuentan con aproximadamente 129 o 130 copias de documentos de identidad de residentes del sector. También señaló que, pese a ese registro, no han recibido información directa sobre el lugar donde serían trasladados. Los habitantes aseguran que no se oponen a una solución que permita continuar las obras, pero solicitan participar en el proceso y conocer previamente el sitio propuesto para la reubicación. Entre las opciones que, según los pobladores, han escuchado mencionar está Villanueva. Castellano considera que esa zona permitiría a las familias mantener acceso a fuentes de empleo, comercios y servicios, además de facilitar que los jóvenes puedan desplazarse hacia sus trabajos.

La residente relató que para muchas familias el traslado implica más que cambiar de vivienda, debido a que sus ingresos dependen de la cercanía con sus lugares de trabajo y actividades económicas. “Yo no me puedo quedar en mi casa porque soy madre soltera. Tengo que ver la manera como me levanto y salgo adelante”, expresó Castellano.

Durante la protesta, el abogado Víctor Fernández manifestó su respaldo a los habitantes y cuestionó declaraciones atribuidas al alcalde sobre la situación en los bordos.

Fernández afirmó que, además de presentar una petición ante la municipalidad, acudieron al Ministerio Público para solicitar que se investiguen esas declaraciones y determinar si podrían constituir alguna conducta sancionable. El abogado también sostuvo que, si existen denuncias sobre la comisión de delitos en los bordos, estas deben ser presentadas ante las autoridades correspondientes y no generalizarse contra todos los habitantes de la zona.