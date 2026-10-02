Tabla de posiciones Concacaf Nations League: Honduras al borde de la eliminación y otra festeja

La Selección de Honduras se volvió a complicar la vida en la Concacaf Nations League tras sufrir otra dolorosa derrota 2-1 contra Martinica en el partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo B de la liga A.

La Bicolor quedó contra las cuerdas. Empezó ganando con el primer gol oficial de Erick 'Yío' Puerto, pero en una buena jugada lo empató la selección caribeña con el tanto de Jonathan Varane y lo remontó por medio del mediocampista Jonathan Mexique en el minuto 88.

Este resultado deja a Honduras con un futuro difícil. Queda en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 3 puntos, igualado Jamaica, Martinica y El Salvador.

Guatemala es segundo con 4 y Surinam es líder con 7 unidades. Honduras ya no puede alcanzar a la escuadra surinamés que celebra la caída de los catrachos.

Antes del juego de los hondureños, Surinam y Guatemala firmaron un empate 0-0 que daba esperanzas a la Bicolor, pero luego de sumar su segunda derrota el camino quedó más complicado.