Zonas inundadas por la tormenta en San Pedro Sula; corriente se lleva un microbús

13 calle, barrio Paz Barahona : Fue uno de los sectores más afectados. La calle quedó completamente anegada y la fuerza de la corriente alcanzó para arrastrar una trimoto y un microbús.

San Pedro Sula, Honduras . Una fuerte tormenta registrada la tarde de este viernes provocó inundaciones y corrientes de agua en varios sectores de San Pedro Sula, afectando la circulación vehicular y peatonal. Entre las zonas con mayores complicaciones se encuentran el mercado Dandy, la 13 calle del barrio Paz Barahona, el bulevar Morazán y otros puntos de la ciudad.

Mercado Dandy : En los alrededores del mercado se acumuló agua y la corriente arrastró basura que terminó sobre las calles. La situación complicó la circulación en este sector comercial de San Pedro Sula.

Bulevar Morazán: Frente al estadio Morazán, la corriente de agua alcanzó una fuerza considerable. Algunos conductores optaron por subir sus vehículos a la acera mientras esperaban que disminuyera la lluvia y bajara el nivel del agua.

Avenida Circunvalación: El reporte de las afectaciones de esta tarde incluye varios tramos de la avenida Circunvalación, donde la acumulación de agua dificultó la circulación y generó congestionamiento.

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20 calle: La lluvia también provocó acumulaciones de agua en esta vía, afectando el desplazamiento de los conductores y generando complicaciones en el tránsito.

Barrio Cabañas: La tormenta dejó calles anegadas en diferentes puntos del barrio, entre ellas la 10 calle, donde la presencia de agua complicó la movilidad vehicular.

33 calle: También se reportaron acumulaciones de agua en esta importante vía, que registra un alto flujo vehicular. Las condiciones dificultaron el tránsito durante la tormenta.