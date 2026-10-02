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Zonas inundadas por la tormenta en San Pedro Sula; corriente se lleva un microbús

La tormenta provocó inundaciones y fuertes corrientes en varios sectores de San Pedro Sula, entre ellos el mercado Dandy, barrio Paz Barahona y bulevar Morazán

  • Actualizado: 02 de octubre de 2026 a las 18:22 -
  • Bladimir Ocon
Zonas inundadas por la tormenta en San Pedro Sula; corriente se lleva un microbús

La corriente de agua arrastró un microbús en la 13 calle de San Pedro Sula durante la fuerte tormenta.

San Pedro Sula, Honduras. Una fuerte tormenta registrada la tarde de este viernes provocó inundaciones y corrientes de agua en varios sectores de San Pedro Sula, afectando la circulación vehicular y peatonal. Entre las zonas con mayores complicaciones se encuentran el mercado Dandy, la 13 calle del barrio Paz Barahona, el bulevar Morazán y otros puntos de la ciudad.

13 calle, barrio Paz Barahona: Fue uno de los sectores más afectados. La calle quedó completamente anegada y la fuerza de la corriente alcanzó para arrastrar una trimoto y un microbús.

Mercado Dandy: En los alrededores del mercado se acumuló agua y la corriente arrastró basura que terminó sobre las calles. La situación complicó la circulación en este sector comercial de San Pedro Sula.

Tormenta de media hora inunda calles de San Pedro Sula y arrastra basura

Bulevar Morazán: Frente al estadio Morazán, la corriente de agua alcanzó una fuerza considerable. Algunos conductores optaron por subir sus vehículos a la acera mientras esperaban que disminuyera la lluvia y bajara el nivel del agua.

Avenida Circunvalación: El reporte de las afectaciones de esta tarde incluye varios tramos de la avenida Circunvalación, donde la acumulación de agua dificultó la circulación y generó congestionamiento.

20 calle: La lluvia también provocó acumulaciones de agua en esta vía, afectando el desplazamiento de los conductores y generando complicaciones en el tránsito.

Barrio Cabañas: La tormenta dejó calles anegadas en diferentes puntos del barrio, entre ellas la 10 calle, donde la presencia de agua complicó la movilidad vehicular.

33 calle: También se reportaron acumulaciones de agua en esta importante vía, que registra un alto flujo vehicular. Las condiciones dificultaron el tránsito durante la tormenta.

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Bladimir Ocon
Bladimir Ocon
Periodista

Licenciado en Comunicación Social. Trabaja en periodismo web desde 2010 en el equipo de Diario LA PRENSA.

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