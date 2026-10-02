Pentobarbital, el fármaco bajo escrutinio en EEUU tras la fallida ejecución de Pike

Washington, Estados Unidos. El pentobarbital, el barbitúrico utilizado por Tennessee para la inyección letal, quedó en el centro de la polémica tras la fallida ejecución de Christa Pike, que sobrevivió a dos dosis y permanece hospitalizada en estado crítico, en un caso que vuelve a poner bajo escrutinio la fiabilidad y seguridad de este método de ejecución en Estados Unidos. A diferencia de los protocolos letales en Estados Unidos, que durante años contemplaron tres fármacos, Tennessee utiliza desde 2024 únicamente pentobarbital para sus ejecuciones. El debate sobre este método volvió al primer plano esta semana después de que la ejecución de Christa Pike, prevista para el 30 de septiembre, se convirtiera en un procedimiento fallido: la reclusa recibió dos dosis del barbitúrico, pero sobrevivió y permanece hospitalizada en estado crítico.

El pentobarbital es un barbitúrico que deprime el sistema nervioso central hasta provocar la pérdida de conciencia y, en dosis elevadas, puede detener las funciones que controlan la respiración y el ritmo cardíaco. En el caso de Pike, el procedimiento consistía en administrar el medicamento directamente al torrente sanguíneo mediante una vía intravenosa, pero sus abogados sostienen que al menos parte de la sustancia pudo haber terminado en el tejido al desplazarse la vía. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse La elección del pentobarbital para las ejecuciones estadounidenses está ligada a la escasez de tiopental sódico, el fármaco utilizado durante años para provocar la inconsciencia, dentro del protocolo de las tres sustancias.

Oklahoma recurrió al pentobarbital por primera vez en 2010 y Ohio lo convirtió en 2011 como el único fármaco de su protocolo. Desde entonces, el medicamento ha quedado vinculado a una larga controversia sobre su disponibilidad, los proveedores que lo suministran y las garantías de que una ejecución pueda realizarse sin provocar sufrimiento.

Oposición médica

Su uso generó entonces la oposición de la farmacéutica danesa Lundbeck, fabricante del medicamento, que pidió que no se utilizara para ejecutar a presos y restringió posteriormente su distribución. A partir de entonces, los estados tuvieron que buscar nuevos proveedores y vías para obtenerlo. Esa dificultad para conseguir el medicamento también está detrás de parte de la controversia que rodea a la ejecución de Pike, debido a que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) no ha aprobado el pentobarbital en dosis altas ni para provocar la muerte, por lo que algunos estados han recurrido a farmacias de formulación magistral para obtener las sustancias utilizadas en las ejecuciones.

Tennessee suspendió sus ejecuciones en 2022 para revisar sus procedimientos y, tras esa revisión, adoptó el actual protocolo de un solo fármaco. Según registros oficiales, Pike fue la primera persona bajo ese protocolo que sobrevivió al procedimiento, después de recibir dos dosis de pentobarbital.

Un fallo aún sin explicación