Trump se pronuncia por la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee

Texas, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la ejecución fallida de Christa Pike en Tennessee constituye una situación "muy interesante" y expresó su sorpresa por el hecho de que las autoridades no pudieran completar el procedimiento de aplicación de la pena de muerte. Durante una breve conferencia de prensa en Texas, Trump, al ser preguntado por el caso de Pike, la primera mujer condenada a muerte en Tennessee en más de 200 años, consideró que la ejecución "no debería ser tan difícil".

El mandatario mostró su asombro y dijo que se trató de una ejecución donde "el medicamento no funcionó correctamente" y decidió no opinar más, al asegurar que se trata de un tema que concierne al estado donde sucedió el inesperado suceso. Christa Pike sobrevivió el pasado miércoles a dos dosis letales de pentobarbital durante su ejecución y se encuentra en condición crítica, según sus abogados que han pedido que se le conmute la sentencia.