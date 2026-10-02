Precio del dólar este viernes 2 de octubre en Honduras: así se cotiza el tipo de cambio

Cortés, Honduras. El precio del dólar estadounidense registró este viernes 2 de octubre una disminución frente al lempira, de acuerdo con el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Honduras (BCH). Para esta jornada, la tasa de compra se fijó en L26.8925 por dólar, mientras que la tasa de venta se ubicó en L27.0270. Ambas cotizaciones bajaron L0.0064 respecto al jueves 1 de octubre, cuando la compra alcanzó L26.8989 y la venta se situó en L27.0334.

El ajuste representa una reducción en el precio de la divisa estadounidense, luego del incremento registrado durante la jornada anterior. El tipo de cambio oficial sirve como referencia para las operaciones de compra y venta de divisas en el mercado hondureño. Sus variaciones son relevantes para las empresas que realizan importaciones y para las familias que reciben remesas en dólares. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

¿Dónde comprar dólares en Honduras?

El mercado cambiario hondureño es regulado por el Banco Central de Honduras (BCH). Los bancos comerciales y las casas de cambio participan en la compra y venta de divisas para atender la demanda de empresas y ciudadanos. Los dólares pueden adquirirse a través de bancos autorizados y casas de cambio. También pueden recibirse mediante remesas familiares.

¿Cómo se calcula el precio del dólar?