IHSS anuncia horarios de atención durante la Semana Morazánica 2026

Tegucigalpa. El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) informó oficialmente la reprogramación de sus servicios operativos con motivo del feriado de la Semana Morazánica de este 2026.

La Dirección Ejecutiva de la institución autorizó el otorgamiento del asueto para todo el personal de las áreas administrativas y de consulta de salud a nivel nacional, el cual abarcará desde el lunes 5 hasta el viernes 9 de octubre de 2026.

La medida da cumplimiento a los lineamientos emitidos por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización para el sector público.

A pesar del cese temporal de las atenciones médicas ordinarias, las autoridades del Seguro Social garantizaron la continuidad de los servicios de urgencia indispensables para la población.

Las salas de emergencias permanecerán habilitadas de manera ininterrumpida en el Hospital de Especialidades ubicado en Tegucigalpa y en el Hospital Regional del Norte en San Pedro Sula. De igual forma, las unidades de hemodiálisis se mantendrán activas para garantizar la atención a los pacientes citados que requieren sus tratamientos renales continuos.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Para brindar cobertura asistencial complementaria durante el fin de semana del feriado, la Clínica Periférica No. 1, situada en el Barrio Abajo de Tegucigalpa, habilitará atención médica. Dicho centro prestará servicios en un horario comprendido entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m., tanto el sábado 10 como el domingo 11 de octubre.