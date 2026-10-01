Paola Orellana murió tras el impacto de la motocicleta; las balas solo alcanzaron a su novio

Tocoa, Colón. Paola Lizeth Orellana Hernández murió luego de que la motocicleta en la que viajaba junto a su novio, Erik Daniel Bonilla Zelaya, de 20 años, se estrellara contra un muro en la comunidad de La Bolsa, en Tocoa, Colón.

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, Erik Bonilla fue el único de los dos jóvenes que recibió disparos. Las heridas habrían provocado que perdiera el control de la motocicleta en la que se transportaba junto a Paola Orellana.

Tras recibir los impactos de bala, Erik Bonilla perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un muro. El fuerte impacto provocó la muerte de Paola Orellana, quien viajaba como pasajera y no recibió ninguna herida de arma de fuego.