Paola Orellana murió tras el impacto de la motocicleta; las balas solo alcanzaron a su novio

Tocoa, Colón. Paola Lizeth Orellana Hernández murió luego de que la motocicleta en la que viajaba junto a su novio, Erik Daniel Bonilla Zelaya, de 20 años, se estrellara contra un muro en la comunidad de La Bolsa, en Tocoa, Colón.
De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, Erik Bonilla fue el único de los dos jóvenes que recibió disparos. Las heridas habrían provocado que perdiera el control de la motocicleta en la que se transportaba junto a Paola Orellana.
Tras recibir los impactos de bala, Erik Bonilla perdió el control del vehículo y terminó estrellándose contra un muro. El fuerte impacto provocó la muerte de Paola Orellana, quien viajaba como pasajera y no recibió ninguna herida de arma de fuego.
Juan Adamin Rodríguez, portavoz de la Policía en la UDEP-2, confirmó que la joven no recibió impactos de bala y que su muerte ocurrió de manera accidental como consecuencia del choque de la motocicleta.
Inicialmente, se había informado que ambos jóvenes habían sido atacados a disparos mientras se desplazaban por la carretera CA-13, a la altura de La Bolsa. La primera versión señalaba que supuestos sicarios los perseguían en otra motocicleta y dispararon contra la pareja.
Sin embargo, la información preliminar recabada por las autoridades establece que únicamente Erik Bonilla fue alcanzado por los disparos. La Policía también informó que el joven habría recibido una llamada telefónica poco antes de que ocurriera el hecho violento, elemento que forma parte de las investigaciones.