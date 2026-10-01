¡Papelón de Costa Rica! Queda eliminada de la Liga de Naciones de Concacaf

Costa Rica, Trinidad y Tobago y Nicaragua ya no pueden aspirar a los cuartos de final y únicamente podrán luchar por el repechaje a la Copa Oro. Además, las selecciones que terminen en los puestos quinto y sexto del grupo descenderán a la Liga B de la Liga de Naciones, por lo que los próximos partidos tendrán una importancia enorme para evitar ese golpe.