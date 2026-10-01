¡Papelón de Costa Rica! Queda eliminada de la Liga de Naciones de Concacaf

La selección nacional de Costa Rica ha quedado eliminada de la Liga de Naciones de la Concacaf y protagoniza uno de los grandes batacazos de esta edición.
La selección tica, que llegaba al torneo con la obligación de competir por los primeros lugares y era considerada una de las candidatas a avanzar a los cuartos de final, se quedó sin posibilidades de continuar con vida en la competición.
La eliminación representa un duro golpe para un combinado que tenía expectativas mucho mayores al inicio del torneo.
Costa Rica no logró responder a las exigencias de una Liga de Naciones que cada vez presenta mayor competitividad y terminó viendo cómo sus opciones de clasificación se esfumaban antes de llegar a la última parte de la fase de grupos.
El golpe definitivo llegó después del triunfo de Curazao 1-0 sobre Trinidad y Tobago. Ese resultado permitió que Curazao asegurara uno de los boletos disponibles para los cuartos de final y, al mismo tiempo, dejó a Costa Rica sin posibilidades matemáticas de alcanzar una de las posiciones de clasificación.
El panorama es especialmente negativo para los ticos, que llegaron a esta edición con la obligación de competir por los primeros lugares y terminaron viendo cómo sus posibilidades se esfumaban antes de concluir la fase de grupos.
Ahora, el segundo boleto a los cuartos de final quedará en disputa entre República Dominicana y Haití. Una de estas dos selecciones continuará con vida en el torneo, mientras que Costa Rica tendrá que conformarse con pelear por objetivos mucho más modestos de los que se había planteado al inicio de la competición.
El panorama para los costarricenses es complicado. Al quedar fuera de los cuartos de final, Costa Rica tampoco tendrá participación en esa instancia durante noviembre ni podrá disputar el Final Four programado para marzo. E
El único objetivo que le queda en esta edición de la Liga de Naciones será evitar un desastre todavía mayor: mantenerse en la Liga A y no descender a la Liga B.
Costa Rica, Trinidad y Tobago y Nicaragua ya no pueden aspirar a los cuartos de final y únicamente podrán luchar por el repechaje a la Copa Oro. Además, las selecciones que terminen en los puestos quinto y sexto del grupo descenderán a la Liga B de la Liga de Naciones, por lo que los próximos partidos tendrán una importancia enorme para evitar ese golpe.
Para Costa Rica, el escenario representa un duro contraste con las expectativas que existían antes del torneo. La selección tica estaba llamada a competir por la clasificación, pero los resultados la dejaron sin posibilidades de avanzar y ahora deberá concentrarse en salvar la categoría.
El objetivo pasó de buscar los cuartos de final y el Final Four a evitar lo que sería otro duro golpe para el fútbol costarricense: perder su lugar en la máxima categoría de la Liga de Naciones.
El batacazo también refleja el crecimiento de varias selecciones de la Concacaf. Curazao aprovechó sus oportunidades y ya tiene asegurada su presencia en los cuartos de final, mientras Costa Rica deberá mirar desde fuera una instancia en la que esperaba estar.
La selección tica tendrá que concentrarse en conservar su lugar en la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf. El riesgo de descenso convierte los partidos restantes en auténticas finales para Costa Rica, que necesita evitar terminar entre los puestos que pierden la categoría.
El batacazo ya está consumado: Costa Rica quedó eliminada y pasó de pensar en los cuartos de final y el Final Four a tener que preocuparse por algo mucho más urgente, salvar su permanencia en la Liga A.