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¡Bellísima! Belinda sorprende con su nueva cabellera pelirroja

La cantante y actriz compartió varias fotografías lucieron su hermosa melena pelirroja.

  • Actualizado: 01 de octubre de 2026 a las 17:38 -
  • Daniela Ramos
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La cantante y actriz Belinda sorprendió a sus seguidores al compartir varias fotografías de su nuevo "look", y es que la artista ha dejado atrás el tono castaño oscuro para convertirse en una sensual pelirroja.

Fotos: Redes sociales de Belinda.
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"Pelirroja era", escribió Belinda junto a una foto donde apaece con su nueva cabellera. La estrella de "Bienvenidos a Edén" también agregó en su post otras imágenes de varios personajes famosos que tienen cabello pelirrojo, entre ellos: La Sirenita, Jessica Rabbit, Vilma Picapiedra y la actriz Nicole Kidman.
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Los fans de la bella artista le han dejado cientos de cumplidos en los que destacan que Belinda luce muy bien con ese tono de cabello.

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"Belíssima", "Espectacular", "Chulaaaaa", "La más bella princesa", "Naranja hermosa", "La más bella del mundo" o "Belinda ese color te queda increíble", son solo algunos de los comentarios que ha recibido Beli en sus redes sociales.
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Belinda también asistió a "La Casa del Terror" y aprovechó para tomarse varias fotos y compartirlas con sus fans. "Beliween, más spooky que nunca, en El Castillo Del Terror... Como Siempre!!! El Castillo Del Terror", escribió.

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De acuerdo con expertos de moda y belleza de Vogue, la tonalidad que luce Belinda ahora se clasifica como light auburn o strawberry brown, un estilo sutil, luminoso y natural que domina la temporada otoño-invierno 2026
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Y aunque Belinda ha sido rubia la mayor parte de su vida, ella nunca ha tenido miedo de experimentar con su cabello. De hecho, sus cambios de "look" suelen acompañar distintas etapas de su carrera.
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A principios de 2026, Belinda sorprendió al despedirse del rubio para lucir un tono castaño oscuro como parte de la transformación para interpretar a Carlota de México en su nuevo proyecto actoral. El cambio tenía una razón profesional y marcaba una imagen muy distinta a la que había mostrado en sus etapas musicales recientes.
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Luego, en julio de este año, Belinda volvió a sorprender al aparecer con un bob rubio platinado, una imagen que rápidamente fue relacionada con Marilyn Monroe por el corte y el color.
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No cabe duda de que todos los colores de cabello le quedan bien a la bella actriz.

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