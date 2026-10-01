¡Fue un simulacro a escala real! Accidente aéreo en el aeropuerto de San Pedro Sula

Lo que parecía un accidente aéreo en el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, Cortés, sorprendió a varias personas por el despliegue de ambulancias, bomberos, policías y equipos de rescate. Sin embargo, todo formaba parte de un simulacro de emergencia a escala real.
El ejercicio fue coordinado desde el Sistema Nacional de Emergencias 911 en la zona norte y tuvo como escenario el supuesto impacto de una aeronave fuera de la pista de aterrizaje.
La actividad buscaba poner a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones ante una eventual emergencia aeronáutica.
La escena fue recreada con personas que simulaban estar heridas y lloraban, pasajeros ilesos, ambulancias, bomberos y equipos de rescate desplegados en las inmediaciones del aeropuerto.
Por la magnitud de la operación, el ejercicio llegó a generar confusión entre quienes observaron el movimiento de los cuerpos de emergencia.
Las autoridades habían advertido previamente que no se trataba de una emergencia real y pidieron a la ciudadanía no alarmarse. El objetivo era comprobar los protocolos y garantizar una respuesta rápida, coordinada y segura en caso de que ocurriera un accidente aéreo.
En la práctica participaron equipos de emergencia del Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, los cuerpos de Bomberos de La Lima, El Progreso y San Pedro Sula, además de la Cruz Roja de La Lima y San Pedro Sula.
También participaron el Ejército de Honduras, la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), la Municipalidad de La Lima y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco). La DNVT mantuvo operativos en la CA-13 para facilitar el paso de las unidades de emergencia.
Durante el simulacro, los equipos pusieron en práctica los procedimientos para atender, clasificar y evacuar a las personas heridas, mientras otros grupos brindaban asistencia a los pasajeros que, dentro del ejercicio, resultaban ilesos.
El realismo de la actividad fue tal que incluso provocó una confusión durante una transmisión periodística. Un reportero comenzó a informar sobre un supuesto accidente aéreo sin confirmar previamente que la escena correspondía al simulacro que se desarrollaba en el aeropuerto.
La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (Ahac) participó junto con Ehisa en el Simulacro General de Emergencia a Escala Real. La institución activó sus protocolos y se integró al Centro de Operaciones de Emergencia (COE).
La Ahac también coordinó acciones de facilitación con Migración y Aduanas, activó el protocolo de asistencia a familiares y participó como ente evaluador del ejercicio para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
Copeco participó desde el Centro de Operaciones y contribuyó a coordinar las acciones de respuesta. Además, puso a disposición ambulancias de la Unidad Médica de Emergencia (UME) para la atención y traslado de posibles personas afectadas dentro del ejercicio.
El simulacro permitió evaluar la coordinación entre las instituciones de primera respuesta y poner a prueba su capacidad para actuar ante una eventual emergencia aeronáutica. El despliegue buscó recrear las condiciones de un accidente sin que existiera una emergencia real.
La actividad también dejó claro que, ante una escena de esta magnitud, la confirmación oficial resulta fundamental antes de difundir información sobre una supuesta emergencia. En este caso, el movimiento de los equipos respondió exclusivamente al ejercicio programado.