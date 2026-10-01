Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 2 de octubre

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) dio a conocer el listado de sectores que no tendrán electricidad este viernes 2 de octubre de 2026.
La estatal eléctrica detalló que los cortes de luz programados corresponden a trabajos de mantenimiento en varias zonas específicas del país.
Las interrupciones del fluido eléctrico se extenderán por al menos ocho horas, según detalló la Enee a través de sus redes sociales.
La Enee indicó que cuadrillas trabajarán en la instalación de equipo de medición en línea de doble terna.
Entre las áreas afectadas se encuentran comunidades de los departamentos de Ocotepeque, Lempira, Cortés y el Distrito Central, según indica el comunicado.
Autoridades piden a los abonados del servicio tomar las medidas correspondientes del caso.
La Enee pidió paciencia y comprensión a los hondureños de las zonas afectadas por las interrupciones del suministro eléctrico, al tiempo que justifican que los trabajos de mantenimiento se efectúan con la finalidad de mejorar la red eléctrica a nivel nacional.
Lempira e Intibucá. La interrupción del servicio eléctrico afectará este viernes a varios sectores de los departamentos de Lempira e Intibucá, específicamente los municipios de Santa Cruz, San Francisco y Erandique, en Lempira; así como Dolores, San Miguelito y San Juan, en Intibucá. En Santa Cruz estarán sin energía el casco urbano y las aldeas Candelaria, Loma Limpia, Pajapas, San Pedro y Santa Rosa, además de los caseríos cercanos. En San Francisco se incluye el casco urbano y las aldeas Concordia, Jelpoa, Magdalena, Marquira, Rorruca y San Lucas. En Erandique, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas Azacualpa, Concepción, El Carrizal, El Conal, El Rodeo, Gualguire, Guatincara, San Antonio Montaña, San Antonio Valle y Valle de la Cruz. También resultarán afectados el casco urbano de Dolores y la aldea Azacualpa; San Miguelito y las aldeas Toco, Las Trancas, Agua Blanca, El Borbollón, La Misión y Mangual; así como las aldeas Loma de Hornos, Agua Caliente Sur, Yaterique, Llano Redondo, Carrizalito, San Gabriel, Barrio Nuevo, Cañadas y Simarro, en San Juan. El horario previsto es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Ocotepeque y Lempira. Otro bloque de interrupciones abarcará sectores de Mercedes, en Ocotepeque, y varios municipios de Lempira. En Mercedes estarán afectados el casco urbano y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán. En Guarita se incluye el casco urbano y las aldeas Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquin y Terlaca. También se contempla San Juan Guarita, con el casco urbano y las aldeas El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa. En Tomalá, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconsillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva. En Tambla se incluye el casco urbano y las aldeas El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera; mientras que en Cololaca estarán afectados el casco urbano y las aldeas Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota. En Valladolid, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Cualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda y Tierra Blanca. El horario establecido es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
También habrá interrupciones en distintos municipios de Lempira. En La Virtud estarán afectados el casco urbano y las aldeas Catulaca, El Amatillo, El Cacahuatál, El Limón, Guajiniquil, La Cuesta, La Haciendita, Trinidad, Los Hernández, San Francisco y San José. En Mapulaca se incluye el casco urbano y las aldeas El Sitio, Los Planes, Llano de la Hamaca y San Antonio. En Gualcinse, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas Congolón, Guacual, Gualcea, Guatemalita, Quesungual, Santa Cruz, Santo Tomás, San Marcos Mora, Tenango y Tixila. También se incluye Candelaria, con el casco urbano y las aldeas La Arada, San Francisco, San José y San Lorenzo; Virginia, con el casco urbano y las aldeas Agua Zarca, Celilac, El Rodeo y Guaquincora; Piraera, con el casco urbano y las aldeas Las Moras, Quisimaca, San Felipe, San Jerónimo, San José, San Pedro, San Sebastián, Guasquín y Pichigual; y San Andrés, con el casco urbano y las aldeas Caona, CENALACA, San José, San Simón, Santiago, Sosual y Sunsunlaca. El horario previsto es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
En Choloma, Cortés, la suspensión del servicio eléctrico afectará sectores como barrio Abajo, la Posta Policial, colonia INFOP, colonia García, barrio El Guayabal, barrio Concepción, colonia La Primavera, barrio La Curva, colonia Rubí, colonia ADEH, barrio Suyapa, colonia Bosques de Choloma, barrio San Antonio y barrio Pueblo Nuevo. También se incluyen las colonias Misisipi, 19 de Septiembre, 11 de Abril, San Francisco, Pagán, Los Prados, Los Almendros, El Kilómetro y CEDEN, además de la aldea Quebrada Seca, IHSS, supermercados La Antorcha, estadio Rubén Deras y RINAGRO. El corte está programado de 8:45 a.m. a 2:45 p.m.
En el Distrito Central, la interrupción del servicio comprenderá la residencial Maya, Bodecarga, Decora, Codaca, Golden School, Fanasa, Villas del Molino, colonia El Molinón, residencial Zarahemla, residencial y escuela Discovery, Lomas de La Florida y Alutech. También estarán afectados Bombas del SANAA 21 de Octubre, colonia 21 de Octubre en los sectores 4, 5 y 9, colonia Santa Margarita, la salida a Valle de Ángeles hasta el kilómetro 11, colonia El Sitio, colonia Santa María, San Manuel, residencial Cerro Azul, residencial Santa Lucía, residencial Lomas de Santa Lucía, aldea El Chimbo, Loma Alta Norte y aldea Santa Elena. El horario establecido para estos sectores es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
También se efectuarán cortes de energía en la residencial Altiplano, Cerro Grande zona 8, Plaza Ángel en la salida a Olancho, Los Gómez y zonas aledañas. El horario establecido para estos sectores es de 8:20 a.m. a 4:20 p.m.