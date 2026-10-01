Ocho horas sin luz estarán estas zonas de Honduras este viernes 2 de octubre

Ocotepeque y Lempira. Otro bloque de interrupciones abarcará sectores de Mercedes, en Ocotepeque, y varios municipios de Lempira. En Mercedes estarán afectados el casco urbano y las aldeas Concepción, El Coral, El Limoncito, Laguna Seca, Las Vegas, Plan del Rosario, San Antonio, San José del Jocotán y Yuscarán. En Guarita se incluye el casco urbano y las aldeas Santa Lucía, San Antonio, Olosingo, San Juan Junigual, San Pablo, Santa Cruz, Santa Cruz Queruco, Santo Tomás Chinquin y Terlaca. También se contempla San Juan Guarita, con el casco urbano y las aldeas El Rodeo, Los Horcones, Portillo, Pueblo Viejo y Sazalapa. En Tomalá, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas Azacualpa, Copante, Morro, Los Horconsillos, Los Zuncullos, San Cristóbal, San Juan, San Lorenzo, San Marquitos, San Pablo, Santo Domingo y Aldea Nueva. En Tambla se incluye el casco urbano y las aldeas El Zarzal, San Francisco del Aceituno y Chorrera; mientras que en Cololaca estarán afectados el casco urbano y las aldeas Casitas, Las Flores, Malsincales y San Isidro Canguacota. En Valladolid, el corte abarcará el casco urbano y las aldeas Agua Zarca, Chancoyote, Cordoncillo, El Socorro, Yupural, Cualcixe, Los Patios, Los Reales, La Hacienda y Tierra Blanca. El horario establecido es de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.