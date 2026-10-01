Cristiano Ronaldo, amenazado con insólito y duro castigo tras dejar Portugal

Las consecuencias de la marcha de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección de Portugal podrían provocarle serias consecuencias al astro portugués.
La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración convirtió un problema deportivo en una crisis que rápidamente traspasó las fronteras de Portugal. La imagen del máximo goleador histórico del fútbol dejando el equipo nacional abrió numerosas interrogantes sobre lo ocurrido puertas adentro y sobre las consecuencias que podría afrontar el delantero.
El episodio llegó después de una decisión que sorprendió por tratarse de Cristiano. El atacante no ingresó ante Noruega y, de esta manera, se quedó por primera vez en 18 años sin disputar un solo minuto en un partido con la selección portuguesa, un hecho que marcó un momento inédito en su extensa trayectoria internacional.
La tensión aumentó todavía más después del encuentro, cuando Cristiano decidió abandonar la concentración portuguesa. El futbolista mantuvo conversaciones con Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, antes de marcharse, en medio de un escenario que dejó al descubierto las diferencias existentes alrededor de su situación dentro del equipo.
Por ahora, ni Cristiano Ronaldo ni la Federación Portuguesa de Fútbol han explicado públicamente todos los detalles que provocaron su salida. El delantero, sin embargo, dejó un mensaje que alimentó todavía más la expectativa entre los aficionados portugueses.
A través de sus redes sociales, Cristiano aseguró que llegará el momento de explicar lo ocurrido. “A su debido tiempo contaré la verdad a todos los portugueses”, expresó el capitán de Portugal, sin entrar en detalles sobre el desencuentro.
La Federación portuguesa, por su parte, confirmó la salida del delantero de la concentración, aunque evitó profundizar en las razones que llevaron a la decisión. El organismo se enfocó en la preparación de los compromisos restantes de Portugal en la Liga de Naciones, mientras el caso Cristiano quedó en el centro de la atención.
El conflicto tomó mayor dimensión después de las declaraciones de Jorge Jesus, quien defendió públicamente su decisión de dejar al atacante en el banquillo ante Noruega. “Puedo prometer lo que quiera. Yo soy el entrenador. Le dije al jugador que no iba a jugar. Lo pondré en el banquillo y, si lo necesito 30 minutos, jugará; si no, no jugará”, declaró el seleccionador portugués.
En medio de este escenario, ahora aparece otro elemento que podría complicar todavía más la situación de Cristiano Ronaldo: el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol contempla sanciones para los jugadores que abandonen una concentración sin una justificación considerada válida.
Según el reglamento de la FPF, “cualquier jugador que, habiendo sido convocado regularmente, abandone injustificadamente o no se presente a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente, si el jugador es profesional, con una multa”.
El documento también establece que “la ausencia o el abandono conllevan la suspensión preventiva automática del jugador en los términos establecidos en este reglamento”.
Sin embargo, la aplicación de una eventual sanción dependería de que la propia Federación Portuguesa active el procedimiento correspondiente y determine si la salida del delantero estuvo o no justificada.
Por ahora, no existe una sanción confirmada contra Cristiano Ronaldo. El punto central será determinar qué ocurrió realmente antes de su salida de la concentración y si las circunstancias pueden ser consideradas una causa justificada.
Si la Federación portuguesa concluye que el abandono fue injustificado y decide aplicar el reglamento, Cristiano podría afrontar una suspensión de entre uno y seis meses, además de una posible multa por su condición de futbolista profesional.
El escenario genera especial atención por el momento de la carrera en el que se encuentra Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, cualquier suspensión prolongada tendría un impacto significativo en su actividad deportiva y podría abrir un nuevo capítulo en la recta final de su trayectoria.
Cristiano Ronaldo se enfrenta ahora a una posible sanción que le podría suponer hasta seis meses de suspensión.
Un castigo de varios meses representaría un duro golpe para Cristiano Ronaldo, especialmente por la etapa de su carrera en la que se encuentra. A sus 41 años, una suspensión prolongada limitaría su participación en los próximos compromisos y podría tener repercusiones importantes en la recta final de su trayectoria internacional.
La crisis, por ahora, continúa abierta. Cristiano Ronaldo promete contar su versión de los hechos, mientras Jorge Jesus mantiene su postura y la Federación Portuguesa de Fútbol deberá decidir si el episodio queda como un conflicto interno o si finalmente se transforma en un expediente disciplinario contra una de las mayores figuras de la historia del fútbol portugués.
Por ahora, el futuro disciplinario de Cristiano Ronaldo está en manos de la Federación Portuguesa.
Mientras esa decisión no se produzca, la posible suspensión de hasta seis meses permanece únicamente como un escenario contemplado por la normativa.