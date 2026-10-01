Cristiano Ronaldo, amenazado con insólito y duro castigo tras dejar Portugal

Según el reglamento de la FPF, “cualquier jugador que, habiendo sido convocado regularmente, abandone injustificadamente o no se presente a un entrenamiento, un partido o cualquier actividad de las selecciones nacionales o relacionada con la representación deportiva de la FPF o Portugal, será sancionado con una suspensión de uno a seis meses y, adicionalmente, si el jugador es profesional, con una multa”.