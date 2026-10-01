Gloria Trevi responde: "¡Basta de hacerme ver como la artista poderosa!"

La disputa entre Gloria Trevi y Penguin Random House México tomó un nuevo giro luego de que la cantante difundiera un comunicado en el que respondió a los señalamientos de la editorial y lanzó fuertes acusaciones contra Roberto Banchik, director general de la compañía en México, Centroamérica y el mercado hispano de Estados Unidos. El conflicto se originó por la publicación de "Todo a la luz", libro de Karla de la Cuesta que aborda el llamado caso Trevi-Andrade.
En su mensaje, Trevi rechazó que su batalla legal tenga como objetivo limitar la libertad de expresión o impedir el trabajo periodístico. La intérprete sostuvo que su reclamo está relacionado con el uso de su nombre e imagen y con información que considera falsa o inexacta, por lo que aseguró que continuará utilizando las vías legales disponibles para defender su posición.
Uno de los señalamientos más contundentes estuvo dirigido a Banchik, a quien Trevi calificó de "misógino" y acusó de beneficiarse económicamente de publicaciones que, según ella, perjudican a distintas figuras públicas. "Conmigo y muchas mujeres ha topado. Es un misógino que se atreve a publicar mentiras de varias de nosotras y ha dañado a nuestras familias. Todo por dinero", expresó la cantante en su comunicado.
Trevi también cuestionó la manera en que la editorial presenta el conflicto y negó que su posición corresponda a la de una artista con poder suficiente para silenciar una investigación. "¡Basta de hacerme ver como la artista poderosa! Cuando primero que nada soy una mujer que me he dedicado a trabajar, y ya he soportado mucho", manifestó, al defender su decisión de recurrir a las autoridades.
El centro de la controversia es "Todo a la luz", obra escrita por Karla de la Cuesta y publicada bajo el sello Grijalbo de Penguin Random House. El libro aborda acontecimientos relacionados con el caso que involucró durante la década de 1990 a Gloria Trevi y al productor Sergio Andrade, y reúne testimonios, documentos judiciales y otros materiales utilizados por la autora para desarrollar su investigación.
El enfrentamiento llegó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que en una resolución de 2026 ordenó retirar del libro referencias e imágenes de Trevi al considerar que existía una afectación a su derecho a la propia imagen. La medida también contemplaba sanciones económicas para la editorial y restricciones relacionadas con la comercialización de la obra.
Penguin Random House, sin embargo, impugnó la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La editorial sostiene que la medida representa una restricción a la libertad de expresión y al trabajo periodístico, mientras defiende que "Todo a la luz" aborda un asunto de interés público y que parte de sus materiales provienen de expedientes judiciales y publicaciones periodísticas.
Como parte de ese proceso, el TFJA concedió una suspensión provisional que mantiene sin efectos, por ahora, las restricciones impuestas por el IMPI. Esto permite que "Todo a la luz" continúe disponible para los lectores mientras avanza el juicio administrativo y se determina el fondo de la controversia. La suspensión también frena provisionalmente el cobro de las sanciones económicas vinculadas con la resolución.
Desde Penguin Random House han defendido el trabajo de De la Cuesta y han señalado que la obra no fue concebida como una opinión personal ni como una venganza. La editorial sostiene que la autora realizó una revisión de documentación judicial, testimonios y publicaciones relacionadas con el caso, mientras que Trevi mantiene que el contenido contiene información falsa y que la publicación perjudica sus derechos. Ambas posiciones forman parte del litigio que continúa en curso. En su comunicado, Trevi insistió en que no pretende impedir que los medios informen sobre su trayectoria. "Nunca solicitamos al IMPI medida alguna que restrinja la libertad de expresión. Siempre he pedido que no se publique información mía sin fundamento y que no se lucre con mi nombre", afirmó. La cantante agregó que mantendrá sus acciones legales contra la autora, la editorial y quienes, según su postura, difundan información falsa o inexacta sobre ella.
La controversia también ha abierto un debate sobre los límites entre el derecho a la propia imagen, el interés público y la libertad de expresión cuando una publicación aborda hechos relacionados con una figura conocida. Mientras Penguin Random House defiende el derecho a publicar una investigación sobre un caso de relevancia pública, Trevi sostiene que ese interés no justifica, desde su perspectiva, la difusión de información que considera carente de sustento. El desenlace dependerá de las autoridades encargadas de resolver el litigio. Por ahora, "Todo a la luz" permanece en circulación debido a la suspensión provisional concedida a la editorial, y la disputa entre Gloria Trevi, Karla de la Cuesta y Penguin Random House continúa en los tribunales.