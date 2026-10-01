Gloria Trevi responde: "¡Basta de hacerme ver como la artista poderosa!"

Desde Penguin Random House han defendido el trabajo de De la Cuesta y han señalado que la obra no fue concebida como una opinión personal ni como una venganza. La editorial sostiene que la autora realizó una revisión de documentación judicial, testimonios y publicaciones relacionadas con el caso, mientras que Trevi mantiene que el contenido contiene información falsa y que la publicación perjudica sus derechos. Ambas posiciones forman parte del litigio que continúa en curso. En su comunicado, Trevi insistió en que no pretende impedir que los medios informen sobre su trayectoria. "Nunca solicitamos al IMPI medida alguna que restrinja la libertad de expresión. Siempre he pedido que no se publique información mía sin fundamento y que no se lucre con mi nombre", afirmó. La cantante agregó que mantendrá sus acciones legales contra la autora, la editorial y quienes, según su postura, difundan información falsa o inexacta sobre ella.