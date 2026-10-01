Miss Global 2026: Honduras apuesta por Brittany Boltinhouse en Tailandia

Honduras ya tiene representante oficial en el certamen internacional Miss Global 2026: se trata de Brittany Boltinhouse, una joven de 27 años que lleva la bandera catracha hasta Tailandia.
Su designación fue anunciada el 31 de agosto por CNB Latinoamérica, organización encargada de seleccionar a las delegadas hondureñas en concursos internacionales.
Antes de este nombramiento, Boltinhouse fue coronada como Miss North Carolina USA 2026, aunque perdió el título en agosto tras una controversia por publicaciones antiguas en redes sociales. Lejos de rendirse, la modelo decidió continuar su camino en el mundo de los certámenes, aceptando representar a Honduras en uno de los concursos más importantes del planeta.
Brittany nació en Carolina del Norte, Estados Unidos, pero tiene raíces hondureñas y mexicanas, lo que le otorga un perfil multicultural que promete destacar en el escenario global.
La llegada de Brittany Boltinhouse a Miss Global estuvo marcada por un look que reflejaba elegancia y orgullo. "Este vestido no solo es moda, sino un símbolo de resiliencia y representación hondureña en el escenario internacional", afirmo la representante hondureña.
La participación de Honduras en Miss Global cobra relevancia porque el país busca posicionarse en la escena mundial de los concursos de belleza, donde cada vez gana más protagonismo. Su historia refleja resiliencia y determinación, pues pasó de enfrentar críticas en Estados Unidos a convertirse en embajadora de la belleza hondureña en un certamen internacional.
Brittany Boltinhouse promete mostrar no solo su preparación física y escénica, sino también la riqueza cultural y el orgullo de sus raíces hondureñas. Su llegada a Miss Global 2026 marca un renacer en su carrera y un nuevo capítulo en su vida personal y profesional.
El certamen Miss Global se caracteriza por promover la diversidad y la inclusión, valores que encajan con la historia personal de Brittany y su identidad multicultural. La expectativa en Honduras es alta: seguidores de los concursos esperan que Boltinhouse logre avanzar a las rondas finales y coloque al país en el mapa de la belleza internacional.
Brittany Boltinhouse deslumbró en Miss Global con un vestido escultural diseñado por Jordan Joel Huete Matute, director nacional de Miss Global Honduras y CEO de Miss Latina Tennessee. La pieza, elaborada bajo la dirección de CNB Latinoamérica, combina motivos geométricos y una paleta vibrante que evocan fuerza, tradición y modernidad, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia y orgullo catracho
Con este look, Boltinhouse no solo impacta en Miss Global, sino que reafirma la presencia cultural, mostrando al mundo el talento y la dedicación de quienes hicieron posible este momento y donde la moda se convierte en un lenguaje que habla de raíces, sueños y esperanza, llevando a Honduras a brillar con fuerza en el escenario internacional.
Miss Global 2026 se celebra en Tailandia, en el MCC Hall del centro comercial The Mall Lifestore Ngamwongwan en Nonthaburi. La elección de la reina funciona a través de un proceso dividido en varias etapas: primero las candidatas participan en entrevistas privadas y competencias preliminares (traje nacional, pasarela y gala), luego se selecciona un grupo reducido de finalistas (Top 20, Top 10, Top 5).
Miss Global y Mister Global 2026 se celebran juntos, convirtiendo la gala en una sola plataforma de belleza y liderazgo. Las candidatas destacan por su elegancia y raíces culturales, mientras los candidatos masculinos proyectan porte y energía inspiradora. La coronación está programada para el 11 de octubre de 2026.