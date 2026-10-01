Estas hipótesis investiga la Policía por la muerte de Cinthia Tamez, sus hijos y su pareja

Las autoridades de Nuevo León investigan la muerte de Cinthia Abigail Tamez Rivera, de 33 años, sus tres hijos y su pareja sentimental, cuyos cuerpos fueron encontrados el miércoles 30 de septiembre en dos puntos del municipio de Montemorelos.
El primer hallazgo ocurrió alrededor de las 9:40 de la mañana en una camioneta Jeep Mojave de color rojo, ubicada en el fraccionamiento Los Fresnos. En el vehículo fueron encontrados Cinthia y su hijo menor, ambos sin vida y con heridas provocadas por arma de fuego.
La mujer presentaba una herida de bala en la cabeza, mientras que el menor, identificado como Gustavo, de entre 2 y 4 años según diferentes reportes, tenía una lesión por proyectil de arma de fuego en el tórax.
Después de localizar los cuerpos, los agentes ampliaron las investigaciones debido a que se estableció que Cinthia tenía otros dos hijos. Las autoridades se trasladaron entonces a un domicilio ubicado en la colonia Los Nogales, a unos cientos de metros del sitio donde fue encontrada la camioneta.
En la vivienda fueron localizados sin vida los otros dos menores, Christian y Bruno, de 12 y 11 años, respectivamente, además de Leodegario Moya, pareja sentimental de Cinthia. Los tres presentaban heridas provocadas por disparos.
Una de las líneas de investigación que mantiene la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León es la posibilidad de un homicidio-suicidio, hipótesis que contempla que Cinthia habría disparado contra sus hijos y su pareja antes de quitarse la vida.
Sin embargo, esta posibilidad todavía debe ser confirmada por las autoridades. La Fiscalía también investiga si una segunda persona pudo haber participado en el ataque y busca establecer quién accionó el arma encontrada dentro de la camioneta.
Entre los principales indicios bajo análisis se encuentra precisamente un arma de fuego localizada en el vehículo. Los peritajes de balística y las pruebas forenses serán utilizados para determinar si dicha arma fue empleada en las muertes.
Los investigadores también revisan cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de reconstruir los movimientos de la familia durante las horas previas al hallazgo de los cuerpos.
De acuerdo con información difundida por medios de Nuevo León, durante la noche anterior habría ocurrido una reunión en el domicilio de la familia. Vecinos señalaron que durante la madrugada se escuchó música a alto volumen, por lo que este elemento también forma parte de las diligencias.
Otra información que ha sido incorporada al contexto de las investigaciones es que Cinthia se dedicaba presuntamente a realizar préstamos de dinero y organizaba tandas con cantidades que podían alcanzar hasta 100 mil pesos. Las autoridades deberán determinar si esta actividad tiene alguna relación con los hechos.
En redes sociales también han circulado publicaciones realizadas por Cinthia antes de su muerte. Algunos medios han señalado que compartía mensajes relacionados con conflictos, traiciones y confrontaciones; sin embargo, estas publicaciones no establecen por sí mismas una relación con el multihomicidio.
Hasta ahora, las autoridades no han informado públicamente sobre personas detenidas por el caso. La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y el análisis de las escenas donde fueron localizadas las cinco víctimas.
Los resultados de las autopsias, los estudios de balística, el análisis de las cámaras de seguridad y otros indicios serán determinantes para establecer la secuencia de los hechos y confirmar o descartar las distintas hipótesis que permanecen abiertas en la investigación.